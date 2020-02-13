СМИ: Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак 

Популярный шоумен и телеведущий Иван Ургант в программе "Вечерний Ургант" иронично высказался про второй выпуск шоу "Док-ток", ведущей которого является Ксения Собчак. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Портал утверждает, что телеведущий указал, что его беспокоит отсутствие в программе ранее заявленного второго ведущего Александра Гордона.
"Я начинаю волноваться, а где Гордон? Я обратил внимание. Мне кажется, что если его не будет и в третьей передаче, нужно попросить, чтоб всё-таки его разбудили", - цитируют Урганта журналисты.
Примечательно, но сейчас эту шутку в выпуске не найти. Шоумен шутит о шоу лишь в рассказе о взорвавшейся колбасе.
Напомним, 10 февраля в эфире Первого канала вышло новое шоу Ксении Собчак - "Док-ток". Соведущим был также заявлен Александр Гордон. В анонсе журналистка обещала, что это будет новаторская передача, где не будет "скандалов и разборок в студии".
Зрители передачи остались недовольны и разочарованы. Они резко высказались по этому поводу в Twitter.
Ксения Анатольевна отреагировала на критику и объяснила, что такая реакция исходит от людей, которые давно не смотрели телевизор, поскольку ее программа - это формат "интеллигентного, умного разговора, да еще и с "документалкой и реконструкцией"".