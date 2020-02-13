СМИ: Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак 

Портал утверждает, что телеведущий указал, что его беспокоит отсутствие в программе ранее заявленного второго ведущего Александра Гордона.

"Я начинаю волноваться, а где Гордон? Я обратил внимание. Мне кажется, что если его не будет и в третьей передаче, нужно попросить, чтоб всё-таки его разбудили", - цитируют Урганта журналисты.

Примечательно, но сейчас эту шутку в выпуске не найти. Шоумен шутит о шоу лишь в рассказе о взорвавшейся колбасе.

Напомним, 10 февраля в эфире Первого канала вышло новое шоу Ксении Собчак - "Док-ток". Соведущим был также заявлен Александр Гордон. В анонсе журналистка обещала, что это будет новаторская передача, где не будет "скандалов и разборок в студии".

Зрители передачи остались недовольны и разочарованы. Они резко высказались по этому поводу в Twitter.