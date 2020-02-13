СМИ: поправки к конституции были "планом Б" Путина

Путин заявил о своей идее о поправках к конституции 15 января, и в тот же самый день правительство Дмитрия Медведева объявило об отставке. Однако перед этим Путин на протяжении месяца оказывал сильное давление на Лукашенко, пытаясь оживить идею об объединении России и Беларуси, рассказали журналистам два источника в Кремле.

Объединение государств позволило бы Путину обойти российское законодательство, запрещающее находиться на посту президента больше двух сроков подряд. В качестве президента нового, объединенного государства Путин мог официально прийти к власти после 2024 года.

Лукашенко пришлось заплатить за порчу "плана А". 1 января этого года Путин взялся за основу экономики Беларуси - сырую нефть, которую Беларусь дешево импортирует из России, перерабатывает и потом экспортирует. В январе российский транзит нефти в Беларусь сократился на три четверти.

"Путин считает себя мировым лидером, и ему очень трудно ограничиться от президентской роли", - считает Глеб Павловский, который с 2000 по 2011 год был советником Кремля.

Несмотря на то, что предложенные Путиным поправки к конституции дали бы возможность контролировать и влиять на своего последователя, все-таки "идеальным вариантом была бы Беларусь", - отметил Павловский.

Лукашенко, сам не желая терять власть в своей стране, начал искать альтернативу транзиту нефти из России. Он пытался наладить дружественные связи с такими соперниками России, как США и Китай.