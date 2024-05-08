Начальник Госполиции: есть основания полагать, что Русиньша уже нет в живых

Есть основания полагать, что Леона Русиньша, которого разыскивают за жестокое убийство экс-супруги на глазах ребенка и матери женщины, уже нет в живых, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Со времени трагедии прошел год, расследование продолжается, однако имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что Русиньш мертв. Начальник полиции не уточнил возможные причины и обстоятельства смерти Русиньша, лишь заявив, что есть основания полагать, что Русиньша уже нет в живых.
Полиция продолжает проверять любые сигналы о произошедшем, однако правоохранители больше склоняются к мнению, что Русиньш "плохо кончил".
Однако полиция пока не планирует прекращать поиски - "если человек жив, то рано или поздно его найдут", - заявил начальник полиции.
Рукс подчеркнул, что в данном случае также важно, чтобы в ходе процесса были выявлены системные недостатки, которые будут устранены.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.
В конкретной ситуации в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.
Также сообщается, что апрельский инцидент со смертельным исходом стал не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что нападение также произошло 18 февраля 2022 года возле торгового центра.
Тогда Русиньш напал на женщину с ножом, оставив царапины от порезов на ее лице и руках. За это его оштрафовали на 500 евро.
Аналогичные проблемы возникли и у другой бывшей жены Русиньша, которую он преследовал после расставания. Эта женщина также подчеркнула, что не получила от правоохранителей той помощи, на которую рассчитывала - она писала заявления в полицию, письма президенту Латвии, но "ничего не добилась".
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