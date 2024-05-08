Начальник Госполиции: есть основания полагать, что Русиньша уже нет в живых

Со времени трагедии прошел год, расследование продолжается, однако имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что Русиньш мертв. Начальник полиции не уточнил возможные причины и обстоятельства смерти Русиньша, лишь заявив, что есть основания полагать, что Русиньша уже нет в живых.

Полиция продолжает проверять любые сигналы о произошедшем, однако правоохранители больше склоняются к мнению, что Русиньш "плохо кончил".

Однако полиция пока не планирует прекращать поиски - "если человек жив, то рано или поздно его найдут", - заявил начальник полиции.

Рукс подчеркнул, что в данном случае также важно, чтобы в ходе процесса были выявлены системные недостатки, которые будут устранены.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.