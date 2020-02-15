Чтобы 130 млн из кошельков рижан — хватило: Rīgas Satiksme пересматривает расходы

Правление Rīgas Satiksme (RS) активно работает над оптимизацией издержек предприятия, заявила агентству LETA представитель перевозчика Байба Барташевича.
В этом году предприятие получит из столичного бюджета 130 млн евро в виде дотаций, однако ранее в СМИ уже появлялась информация, что этих денег может оказаться мало — для покрытия всех издержек компании необходимо не менее 150 млн евро.
По словам Барташевичи, сейчас правление предприятия работает над эффективизацией бюджета и пересматривает многие его позиции. Особое внимание уделяется моментам, которые не повлияют на качество транспорта и комфорт пассажиров, отмечают в предприятии.
Среди позиций бюджета, подлежащих пересмотру, Барташевича назвала автопарк правления, издержки системы коммуникаций и другие внутренние ресурсы.
Как уже сообщал TVNET, правление новое правление RS было назначено в середине января нынешнего года.