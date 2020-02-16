Вс, 16.02.2020
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  • Фото: В Вильнюсской тюрьме начались съемки сериала "Очень странные дела"

Фото: В Вильнюсской тюрьме начались съемки сериала "Очень странные дела"

Съемки сериала "Очень странные дела"

ФОТО: Luko Balandžio/15min.lt

В пятницу, 14 февраля, на территории бывшей тюрьмы Лукишки в Вильнюсе началась съемка сериала от компании Netflix - "Очень странные дела". 

"Договор подписан, съемка началась сегодня и продлится весь конец недели", - подтвердил агентству BNS министр юстиции Литвы Элвин Янкевич. 

Подготовка к съемкам на территории тюрьмы началась еще до Нового года. 

Как отмечает Вильнюсское кинобюро, которое отвечает за киноиндустрию в столице Литвы, закрытая тюрьма Лукишки вызвала интерес у многих зарубежных кинопроизводителей. 

Литва в последние годы активно привлекла внимание киноиндустрии налоговыми льготами и предложением съемок в эксклюзивных местах. Этот интерес бызвала активная реклама со стороны Вильнюсского бюро кино и литовских властей. 

"Очень странные дела" (Stranger Things)

ФОТО: пресс-фото

В прошлом году Netflix уже снимал в Вильнюсе один из своих сериалов. Напомним, картина от HBO "Чернобыль" также снималась в Литве - в Висагинасе

Галерея: Вильнюсской тюрьме начались съемки сериала "Очень странные дела"

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