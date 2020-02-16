Фото: В Вильнюсской тюрьме начались съемки сериала "Очень странные дела"

"Договор подписан, съемка началась сегодня и продлится весь конец недели", - подтвердил агентству BNS министр юстиции Литвы Элвин Янкевич.

Подготовка к съемкам на территории тюрьмы началась еще до Нового года.

Как отмечает Вильнюсское кинобюро, которое отвечает за киноиндустрию в столице Литвы, закрытая тюрьма Лукишки вызвала интерес у многих зарубежных кинопроизводителей.

Литва в последние годы активно привлекла внимание киноиндустрии налоговыми льготами и предложением съемок в эксклюзивных местах. Этот интерес бызвала активная реклама со стороны Вильнюсского бюро кино и литовских властей.

"Очень странные дела" (Stranger Things) ФОТО: пресс-фото

В прошлом году Netflix уже снимал в Вильнюсе один из своих сериалов. Напомним, картина от HBO "Чернобыль" также снималась в Литве - в Висагинасе.