Фото: В Вильнюсской тюрьме начались съемки сериала "Очень странные дела"

В пятницу, 14 февраля, на территории бывшей тюрьмы Лукишки в Вильнюсе началась съемка сериала от компании Netflix - "Очень странные дела".
"Договор подписан, съемка началась сегодня и продлится весь конец недели", - подтвердил агентству BNS министр юстиции Литвы Элвин Янкевич.
Подготовка к съемкам на территории тюрьмы началась еще до Нового года.
Как отмечает Вильнюсское кинобюро, которое отвечает за киноиндустрию в столице Литвы, закрытая тюрьма Лукишки вызвала интерес у многих зарубежных кинопроизводителей.
Литва в последние годы активно привлекла внимание киноиндустрии налоговыми льготами и предложением съемок в эксклюзивных местах. Этот интерес бызвала активная реклама со стороны Вильнюсского бюро кино и литовских властей.
В прошлом году Netflix уже снимал в Вильнюсе один из своих сериалов. Напомним, картина от HBO "Чернобыль" также снималась в Литве - в Висагинасе.
Галерея: Вильнюсской тюрьме начались съемки сериала "Очень странные дела"