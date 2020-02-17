Вероятность нового мирового кризиса: МВФ указал на тревожный сигнал

Еще с 1970 года для всех циклов экономического кризиса в развитых и развивающихся странах существует одна характерная тенденция. А именно — при длительном накоплении долговых обязательств заметен резкий рост строительной отрасли. Пока это никогда не кончалось хорошо, отмечает издание.

Темпы строительства на фоне общего экономического расцвета — четкий сигнал, предупреждающий о близящемся возможном кризисе. Еще одним тревожным признаком являются объемы займов домохозяйств.

В качестве примера представитель МВФ Дениз Иган приводит 2008 год в Испании — именно тогда в стране произошло обрушение рынка недвижимости из-за долгов жителей и банкротства банков.

Как отметила Иган, перед самым началом кризиса занятость в строительной отрасли тогда выросла на 47%. В то же время в других отраслях этот рост составил около 27%.

"Результаты наших исследований говорят о том, что рост долговых обязательств и резкий подъем в строительном секторе — это очень опасная взаимосвязь, которая относится не только к Испании. Она относится и ко всему остальному миру”, — указала представитель МВФ.

По ее словам, активность в строительной отрасли может помочь вовремя определить угрозу для экономики и своевременно взять под контроль рисковые зоны и установить новые правила, чтобы рост кредитования не стал причиной для нового кризиса.