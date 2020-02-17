Вероятность нового мирового кризиса: МВФ указал на тревожный сигнал

Финансовые регуляторы обеспокоены повторением очередного цикла стремительного экономического расцвета. Он уже коснулся многие страны Запада, включая Великобританию, где может вырасти спрос на строителей, пишет издание Independent со ссылкой на информацию Мирового валютного фонда (МВФ).
Еще с 1970 года для всех циклов экономического кризиса в развитых и развивающихся странах существует одна характерная тенденция. А именно — при длительном накоплении долговых обязательств заметен резкий рост строительной отрасли. Пока это никогда не кончалось хорошо, отмечает издание.
Темпы строительства на фоне общего экономического расцвета — четкий сигнал, предупреждающий о близящемся возможном кризисе. Еще одним тревожным признаком являются объемы займов домохозяйств.
В качестве примера представитель МВФ Дениз Иган приводит 2008 год в Испании — именно тогда в стране произошло обрушение рынка недвижимости из-за долгов жителей и банкротства банков.
Как отметила Иган, перед самым началом кризиса занятость в строительной отрасли тогда выросла на 47%. В то же время в других отраслях этот рост составил около 27%.
"Результаты наших исследований говорят о том, что рост долговых обязательств и резкий подъем в строительном секторе — это очень опасная взаимосвязь, которая относится не только к Испании. Она относится и ко всему остальному миру”, — указала представитель МВФ.
По ее словам, активность в строительной отрасли может помочь вовремя определить угрозу для экономики и своевременно взять под контроль рисковые зоны и установить новые правила, чтобы рост кредитования не стал причиной для нового кризиса.
Отмечается, что нормальный экономический рост длится три года и характеризуется умеренными темпами кредитования. "Плохой рост" длится дольше и оканчивается стремительным и широким экономическим спадом, который может обернуться системным финансовым кризисом.