RUS TVNETЗвездыMade in LVКауперс открыл ночной клуб, Билли Айлиш в майке с дизайном из Латвии и возвращение Ритиньша 1 18 февраля 2020, 15:43Кауперс открыл ночной клуб, Билли Айлиш в майке с дизайном из Латвии и возвращение РитиньшаСветская Латвияrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 4ДалееФото: Билли Айлиш в майке художника из ЛатвииФОТО: LETA/TVNET/скриншот/коллаж RUS TVNETЕженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, чем живет светская Латвия.Фото: Билли Айлиш в майке художника из ЛатвииРенарс Кауперс стал совладельцем ночного клуба Мартиньш Ритиньш вернулся в ресторанный бизнес 1 Продолжение статьи1 / 4ДалееФото: Билли Айлиш в майке художника из ЛатвииСветская Латвия