Пт, 21.02.2020
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Латвийские дрэг-квин: "Не хочется выступать за 20 евро"

Baltic Queens Show

ФОТО: Janis Skapars/TVNET

21 и 22 февраля на фестивале Erots 2020 выступят самые известные в Латвии дрэг-квин -  Baltic Queens Show. Ранее молодые люди посетили церемонию премии "Золотой микрофон", где произвели настоящий фурор. 

На "Золотой микрофоне" drag queen затмили всех латвийских знаменитостей и даже триумфаторов - группы Instrumenti. Фотографы то и дело старались запечатлеть эффектное трио блондинок в стразах. 

"Может немного переборщили", - смеясь говорит Амуна Давис.

В команде Baltic Queens Show четыре человека - двое парней и два трансгендера - Стефания и София. В обычной жизни они не выглядят так ярко. Поэтому быть дрэг-квин - это прекрасная возможность стать ярким. Очень часто приходят заявки от желающих присоединиться в коллектив, но существует жесткий отбор. 

Baltic Queens Show принимают участие в Erots уже второй год. Команда становится все более востребованной. Ребят уже пригласили на большое шоу в Эстонию. В рижский ночных клубах они больше не выступают. 

"Не хочется выступать за 20 евро", - подчеркивает Давис. 

Молодые люди рассказывают, что они слишком много вкладывают, чтобы выступать за столь маленькое вознаграждение. 

Давис и его коллеги рассказывают, что стремятся сломать стереотипы и вдохновить других. Чаще всего draq queen отзывчивы, позитивны и охотно идут на контакт. Для них drag queen - это свобода и искусство самовыражения.

"Мы всегда готовы поговорить с теми, кто нас поддерживает. Смело подходите!... Мы очень стараемся сломать стереотипы, но с другой стороны есть такой Рой Роджерс, который все, что мы стараемся сделать, возвращает на свои места. Это стиль поведения такой, какой есть", -  объясняет молодой человек. 

"Дрэг-квин - это не только мужчины, которые переодеты в женщин, но и женщины, которые выглядят очень ярко", - указывает Амуна Давис. 

Если говорить об отношении общества, то чаще всего окружающие люди очень положительно и позитивно относятся. 

"Дрэг-квин - никак не связано с ориентацией. В мире есть множество мужчин draq queen, которым нравятся женщины... Нет никакого условия, что тебе надо быть геем, лесбиянкой или трансгендером или мужчиной", - объясняют они. 

Для Дависа и его коллег - это театральное искусство, которое объединяет в себе множество направлений. Родные и близкие хорошо относятся к занятию молодых людей. Окружающие с "открытым мышлением" положительно принимают свободу самовыражения. У Дависа появилось много подписчиков и поклонников. Семьи трансгендеров Софии и Стефании также приняли их изменения. Сначала было волнение и непонимание, но сейчас есть огромная поддержка.

"Самое главное - это правильно объяснить все", - считает Давис. 

Сейчас молодой человек принимает участие в реалити-шоу "Slavenības. Bez filtra". Его снимают почти каждый день. В нем можно следить за жизнью Дависа. 

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