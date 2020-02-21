Латвийские дрэг-квин: "Не хочется выступать за 20 евро"

На "Золотой микрофоне" drag queen затмили всех латвийских знаменитостей и даже триумфаторов - группы Instrumenti. Фотографы то и дело старались запечатлеть эффектное трио блондинок в стразах.

"Может немного переборщили", - смеясь говорит Амуна Давис.

В команде Baltic Queens Show четыре человека - двое парней и два трансгендера - Стефания и София. В обычной жизни они не выглядят так ярко. Поэтому быть дрэг-квин - это прекрасная возможность стать ярким. Очень часто приходят заявки от желающих присоединиться в коллектив, но существует жесткий отбор.

Baltic Queens Show принимают участие в Erots уже второй год. Команда становится все более востребованной. Ребят уже пригласили на большое шоу в Эстонию. В рижский ночных клубах они больше не выступают.

"Не хочется выступать за 20 евро", - подчеркивает Давис.

Молодые люди рассказывают, что они слишком много вкладывают, чтобы выступать за столь маленькое вознаграждение.

Давис и его коллеги рассказывают, что стремятся сломать стереотипы и вдохновить других. Чаще всего draq queen отзывчивы, позитивны и охотно идут на контакт. Для них drag queen - это свобода и искусство самовыражения.

"Мы всегда готовы поговорить с теми, кто нас поддерживает. Смело подходите!... Мы очень стараемся сломать стереотипы, но с другой стороны есть такой Рой Роджерс, который все, что мы стараемся сделать, возвращает на свои места. Это стиль поведения такой, какой есть", - объясняет молодой человек.

"Дрэг-квин - это не только мужчины, которые переодеты в женщин, но и женщины, которые выглядят очень ярко", - указывает Амуна Давис.

Если говорить об отношении общества, то чаще всего окружающие люди очень положительно и позитивно относятся.

"Дрэг-квин - никак не связано с ориентацией. В мире есть множество мужчин draq queen, которым нравятся женщины... Нет никакого условия, что тебе надо быть геем, лесбиянкой или трансгендером или мужчиной", - объясняют они.

Для Дависа и его коллег - это театральное искусство, которое объединяет в себе множество направлений. Родные и близкие хорошо относятся к занятию молодых людей. Окружающие с "открытым мышлением" положительно принимают свободу самовыражения. У Дависа появилось много подписчиков и поклонников. Семьи трансгендеров Софии и Стефании также приняли их изменения. Сначала было волнение и непонимание, но сейчас есть огромная поддержка.

"Самое главное - это правильно объяснить все", - считает Давис.