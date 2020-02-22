Гадкая вещь, которую нужно принять в каждом из знаков Зодиака

Вам придется осознать, что многие эмоции Дев нельзя воспринимать всерьез. Нужно подождать, пока буря уляжется, а затем просто успокоить их.

ВЕСЫ: вы никогда не будете для них достаточно хорошими

Рядом с Весами может находиться только один человек, у которого стандарты выше, чем у них самих - их спутник жизни. Весы страдают от безумной потребности в романтике и прекрасном, а потому находятся в постоянном поиске высокого.

Одно из "мест", где они хотят все это почерпнуть - это их партнер. Будьте готовы подарить Весам свою любовь в необходимом им количестве.

СКОРПИОН: они всегда требуют немного больше, чем вы можете им дать

Скорпионы - искренние любовники, хотя это их качество, как правило, теряется на фоне их жесткого юмора, убивающего на корню любой намек на уязвимость. В глубине души эти люди жаждут уверенности и одобрения, и ярче всего это выражается именно в отношениях с партнером.

Скорпионы хотят, чтобы их любили, ценили и постоянно это демонстрировали, но временами такая нужда может становиться по-настоящему обременительной,

поскольку рожденные под этим знаком то и дело пытаются завоевать вашу любовь (даже если они уже это сделали).

СТРЕЛЕЦ: они всегда стоят одной ногой за дверью

Дело не в том, что Стрелец не умеет находиться в отношениях (конечно, умеет и заводит их), но его глаза постоянно ищут чего-то "более стоящего". Рожденные под этим знаком всегда мечтают о новом путешествии, проекте, дружбе и о том, что продолжит подталкивать их вперед.

В отношениях со Стрельцом часто возникает ощущение, что вы недостаточно хороши для него, даже если он действительно вас любит.

Это прирожденные авантюристы, которые продолжают идти вперед, чтобы почувствовать, что они живы.

КОЗЕРОГ: сопротивление переменам

Счастливее всего Козерог чувствует себя, когда он знает, чего ждать дальше и что между вами происходит. Но в реальной жизни все по-другому.

Больше всего трудностей у этих людей возникает в романтических отношениях, потому что они противятся всему неизвестному, превращаясь в раздражающе пассивных и упрямых партнеров.

Не самое лучшее сочетание, с которым, однако, вам все равно придется научиться справляться, если вы полюбите Козерога.

ВОДОЛЕЙ: вы для них не всегда на первом месте

По словам астрологов, тем, кто решит связать жизнь с Водолеем, стоит быть готовыми к тому, что вы не всегда будете для него приоритетом номер один. Дело не в том, что вы ему безразличны, просто интересы представителей этого знака Зодиака часто смещаются в сторону работы, друзей, путешествий и того, что соответствует их текущим желаниям.

Вы станете лишь частью вселенной Водолея, но никак не ее центром. И если вы не готовы с этим смириться, значит - вы друг другу не подходите.

РЫБЫ: слишком доверяют своим чувствам

Рожденных под созвездием Рыб принято считать людьми эмоциональными (такие они и есть), но причина этого на самом деле вовсе не в избытке эмоций, а в том, что они доверяют своим чувствам больше, чем следует.

Сомнения в отношениях - это нормальное явление, но Рыбы воспринимают все чересчур серьезно, а потому, сами того не осознавая, начинают действовать.