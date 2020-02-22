Гадкая вещь, которую нужно принять в каждом из знаков Зодиака

Все мы не без изъяна, но некоторые особенности поведения партнера порой принять очень сложно. Однако если вы хотите сохранить с ним отношения, придется это сделать, потому что такие "неприятные пунктики" предначертаны звездами, говорят астрологи, и у представителей каждого знака Зодиака он свой. Советуем узнать зарнее. Готовы?
ОВЕН: они всегда немного лучше, чем вы
Овнам нужно не просто быть правыми - они будут постоянно доказывать что-то, даже если ошибаются. Кроме того, эти люди сделают все возможное, чтобы найти способ всегда и во всем навязать свою правоту. Это означает, что они будут последовательно позиционировать себя как человека, который вас превосходит.
И если в какой-то момент Овен поймет, что вы находитесь с ним на одном уровне, он пойдет на все, чтобы стать лучше, мудрее, остроумнее и успешнее.
Овны хотят управлять, и им необходимо, чтобы вы всегда следовали за ними.
ТЕЛЕЦ: их стандарты одинаково непредсказуемы и завышены
У многих людей слишком высокие стандарты, но лишь единицы из них меняют их с такой легкостью, как это делают рожденные под знаком Тельца. И дело не в том, что эти люди ожидают только лучшего - само их понимание этого "лучшего" никогда не будет неизменным, и в итоге в вас навсегда поселится чувство, будто вы никогда не были для них достаточно хорошими.
Даже если Телец очень сильно любит, вы все равно ощутите его скрытое желание, чтобы вы стали хотя бы немножко лучше, чем сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ: заложники собственного эго
Близнецы обладают множеством потрясающих качеств - они верные, любящие, креативные, страстные. Но при этом легко идут на поводу у желаний собственного эго.
Представители данного знака не всегда видят границы и зачастую начинают злиться, когда другие не хотят выполнять их желания.
Сомневаясь в том, как окружающие отреагируют на их поведение, Близнецы часто берут свои слова обратно.
РАК: необъяснимые вспышки гнева
Худший момент в отношениях с Раком - это его склонность к необоснованным эмоциональным срывам, поскольку совладать с ним в такие моменты очень сложно. И как бы вам ни хотелось думать, что подобная реакция - это совершенно безобидный единичный случай, скорее всего, все повторится снова, предупреждают астрологи.
Вы должны научиться сохранять самообладание, пока ваш партнер не придет в себя, и не пытаться противостоять ему, если он уже и так расстроен.
Иногда это в чем-то напоминает терпеливую родительскую заботу.
ЛЕВ: аллергия на критику
Важнейшая часть здоровых отношений - это отсутствие бессмысленных споров. Вы должны уметь делиться друг с другом своими истинными чувствами, говорить о том, насколько сильно хотите, чтобы партнер пересмотрел свое поведение и привычки ради сохранения отношений. Но со Львом это чрезвычайно сложно.
Представители этого знака не умеют воспринимать критику. Измениться такой человек может только в том случае, если увидит в этом смысл.
Ваша же задача - найти способ донести этот смысл до Льва.
ДЕВА: слишком острая реакция
Девы излучают полное спокойствие, и главный секрет такого их состояния заключается в том, что они отлично скрывают большую часть своих эмоций. Однако все эти подавленные чувства в итоге выливаются в ненормальную гиперреакции на происходящее вокруг, в параноидальное отношении к мнению окружающих или в любой другой иррациональный страх.
Вам придется осознать, что многие эмоции Дев нельзя воспринимать всерьез. Нужно подождать, пока буря уляжется, а затем просто успокоить их.
ВЕСЫ: вы никогда не будете для них достаточно хорошими
Рядом с Весами может находиться только один человек, у которого стандарты выше, чем у них самих - их спутник жизни. Весы страдают от безумной потребности в романтике и прекрасном, а потому находятся в постоянном поиске высокого.
Одно из "мест", где они хотят все это почерпнуть - это их партнер. Будьте готовы подарить Весам свою любовь в необходимом им количестве.
СКОРПИОН: они всегда требуют немного больше, чем вы можете им дать
Скорпионы - искренние любовники, хотя это их качество, как правило, теряется на фоне их жесткого юмора, убивающего на корню любой намек на уязвимость. В глубине души эти люди жаждут уверенности и одобрения, и ярче всего это выражается именно в отношениях с партнером.
Скорпионы хотят, чтобы их любили, ценили и постоянно это демонстрировали, но временами такая нужда может становиться по-настоящему обременительной,
поскольку рожденные под этим знаком то и дело пытаются завоевать вашу любовь (даже если они уже это сделали).
СТРЕЛЕЦ: они всегда стоят одной ногой за дверью
Дело не в том, что Стрелец не умеет находиться в отношениях (конечно, умеет и заводит их), но его глаза постоянно ищут чего-то "более стоящего". Рожденные под этим знаком всегда мечтают о новом путешествии, проекте, дружбе и о том, что продолжит подталкивать их вперед.
В отношениях со Стрельцом часто возникает ощущение, что вы недостаточно хороши для него, даже если он действительно вас любит.
Это прирожденные авантюристы, которые продолжают идти вперед, чтобы почувствовать, что они живы.
КОЗЕРОГ: сопротивление переменам
Счастливее всего Козерог чувствует себя, когда он знает, чего ждать дальше и что между вами происходит. Но в реальной жизни все по-другому.
Больше всего трудностей у этих людей возникает в романтических отношениях, потому что они противятся всему неизвестному, превращаясь в раздражающе пассивных и упрямых партнеров.
Не самое лучшее сочетание, с которым, однако, вам все равно придется научиться справляться, если вы полюбите Козерога.
ВОДОЛЕЙ: вы для них не всегда на первом месте
По словам астрологов, тем, кто решит связать жизнь с Водолеем, стоит быть готовыми к тому, что вы не всегда будете для него приоритетом номер один. Дело не в том, что вы ему безразличны, просто интересы представителей этого знака Зодиака часто смещаются в сторону работы, друзей, путешествий и того, что соответствует их текущим желаниям.
Вы станете лишь частью вселенной Водолея, но никак не ее центром. И если вы не готовы с этим смириться, значит - вы друг другу не подходите.
РЫБЫ: слишком доверяют своим чувствам
Рожденных под созвездием Рыб принято считать людьми эмоциональными (такие они и есть), но причина этого на самом деле вовсе не в избытке эмоций, а в том, что они доверяют своим чувствам больше, чем следует.
Сомнения в отношениях - это нормальное явление, но Рыбы воспринимают все чересчур серьезно, а потому, сами того не осознавая, начинают действовать.
Вам придется научиться лавировать в их неспокойных водах и не забывать, что как бы глубоко они ни погрузились в пучину своих проблем, в итоге все равно из нее выберутся.