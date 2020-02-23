"Надо защищаться": Пелагея рассказала о жизни после развода

Российская певица Пелагея стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". Артистка рассказала о жизни после развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Пелагея подчеркнула, что не хотела заострять внимание на своем разводе, но увы.
"Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю. Я решила, что любая сложная история - это удачный момент для трансформации", - объяснила она.
Певица пояснила, что они специально сделали официальное заявление, и она надеялась, что всех это успокоит.
"Но нет, не получилось. Сейчас уже все хорошо", – сказала Пелагея.
Пелагея отметила, что она не ожидала, что столько людей вокруг ее поддержат. Женщина благодарна им за доброту и теплые слова.
Артистка откровенно призналась, что является невероятно добрым человеком. Она старается намеренно избегать ссор. Теперь же звезда ходит на занятия по боксу.
"Надо защищаться, я учусь этому... Я всегда до этого была таким котом Леопольдом: "Ребята, давайте жить дружно" и все такое. А в какой-то момент я поняла, что я девушка взрослая, я мать, и за правду, за правое дело, за свое имя, репутацию, семью я готова даже пойти на бокс. Не пилатесом единым", – объяснила Пелагея.
Напомним, в конце декабря артистка объявила о разводе со спортсменом. Ранее Иван Телегин сделал официальное сообщение. В начале февраля артистка сама выступила с громким заявлением.