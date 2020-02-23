Видео: Похорошевшая Лолита показала фигуру в купальнике

Популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась на своей Instagram-странице коротким видео, в котором рассказала, что перед концертом ходит в бассейн, чтобы тренировать дыхание. Подписчики артистки отметили, что звезда выглядит постройневшей и помолодевшей.
56-летняя Лолита регулярно делится с фолловерами короткими видео, где рассказывает о своей жизни. Недавно имя артистки пестрило на заголовках многочисленных изданий - обсуждался ее скандальный развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым.
Напомним, после расставания с мужчиной Милявская старалась избегать интервью. Бракоразводный процесс комментировал лишь ее адвокат.
В коротком видео артистка артистка позирует перед зеркалом в белоснежном купальном костюме с узором в виде ожерелья.
"Не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: "Милявская, ты должна плавать через "не хочу", иди! Тебе еще работать и работать!", с удовольствием подчиняюсь", - написала под видео Лолита.
Подписчики 65-летней певицы заметили, что Лолита заметно постройнела и похорошела.
"Я хочу вам сказать, что я восхищаюсь вами!", "В отличной форме! А в жизни - ещё стройнее и прекраснее!", "Мне бы так выглядеть в свои 53", "Очень красивая и подтянутая", "Самый лучший способ стать красивой - поменять мужика!" - писали восхищенные поклонники.
Ранее сообщалось, что экс-супруг Лолиты кормил ее опасными пищевыми добавками.