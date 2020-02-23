Видео: Похорошевшая Лолита показала фигуру в купальнике

"Я хочу вам сказать, что я восхищаюсь вами!", "В отличной форме! А в жизни - ещё стройнее и прекраснее!", "Мне бы так выглядеть в свои 53", "Очень красивая и подтянутая", "Самый лучший способ стать красивой - поменять мужика!" - писали восхищенные поклонники.