"У Rammstein тут появились всякие романы": Троицкий о порноклипе Линдеманна и секс-услугах в РФ

Российский психолог, писатель и эксперт телевизионных и радио эфиров Дмитрий Сорокин считает, что люди таким "творчеством" шагают назад и непонятно зачем человечеству нужна такая "культура, которая провоцирует вседозволенность".

"Ты можешь спать с кем хочешь, жить как хочешь, но только не выноси это в массы. Сейчас получается, что мы в семьях не объясняем, как себя вести, за нас это внешняя среда", - указал он.

Deutche Welle приводит мнение обозревателя газеты Die Welt, в котором отмечается, что Линдеманн в очередной раз переходит все границы. Кроме того, он не считает, что это плохо. Возможно музыкант скоро приостановит свой соло-проект, чтобы полностью посвятить себя группе Rammstein.

Также свое объяснение тому, что же подтолкнуло Тилля к созданию фильма "Till the End", в интервью немецкому изданию Bild попытался дать один из друзей вокалиста.

"Тиль - исключительный артист, который самостоятельно преступает мнимые границы всех крайностей. Он - живое произведение искусства", - сказал он.

В свою очередь, российское издание "Собеседник" обратилось за мнением рок-журналиста и критика Артемия Троицкого.

"Сразу скажу, что этих песен Линдеманна я не слышал и клипов не видел, поэтому прокомментировать их качество и содержание не могу.

С другой стороны, я кое-что знаю о специальном отношении Линдеманна и прочих участников группы Rammstein к России", - интригующе сказал он.

После своего общения со звездами, Артемий Троицкий считает, что у них есть "некоторые особые сантименты по поводу России, русских людей и русских женщин".

"Они стали часто и регулярно инкогнито наведываться в Москву, поскольку у них тут завелись знакомые девушки. Словом, у них тут появились всякие романы, связи и так далее", - сказал журналист.

Он допускает, что из этого неформального общения с русскими женщинами в России у Линдеманна и возникли неформальные познания в области русского языка и знания о порядке секс-услуг в РФ.

"Я лично абсолютно ничего против этого не имею", - отмечает он.