Видео: Лиене Грейфане рассказала про опыт на "Евровидении"

Лиене одной из первых поднялась во время исполнения хита Euphoria. Именно эта песня в 2012 году стала победителем на "Евровидения-2012". Тогда ее исполняла участница от Швеции Loreen.

Басков спросил у артистки, волнительно ли принимать участие в таком большой конкурсе, ведь Лиене представляла Латвию на "Евровидении" в 2008 году.

Грейфане призналась Николаю Баскову, что выступать на "Евровидении" - это незабываемые ощущения. Она, конечно, хотела бы попробовать себя в качестве участницы шоу "Ну-ка, все вместе" участницей.

По поводу номера, она отметила, что да, были некоторые неточные ноты, но конкурсантка Анастасия Никитина справилась с такой непростой задачей.