Видео: Лиене Грейфане рассказала про опыт на "Евровидении"

Латвийская певица и режиссер Лиене Грейфане принимает участие в съемках второго сезона российского шоу "Ну-ка, все вместе!". Девушка вновь появилась в кадре вместе с Николаем Басковым, Сергеем Лазаревым и другими звездами.
Лиене одной из первых поднялась во время исполнения хита Euphoria. Именно эта песня в 2012 году стала победителем на "Евровидения-2012". Тогда ее исполняла участница от Швеции Loreen.
Басков спросил у артистки, волнительно ли принимать участие в таком большой конкурсе, ведь Лиене представляла Латвию на "Евровидении" в 2008 году.
Грейфане призналась Николаю Баскову, что выступать на "Евровидении" - это незабываемые ощущения. Она, конечно, хотела бы попробовать себя в качестве участницы шоу "Ну-ка, все вместе" участницей.
По поводу номера, она отметила, что да, были некоторые неточные ноты, но конкурсантка Анастасия Никитина справилась с такой непростой задачей.
Любопытный факт, но Анастасия Никитина уже опытная участница конкурсов. Ранее она стартовала в телешоу на канале НТВ "Ты супер!".