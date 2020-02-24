Пн, 24.02.2020
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Видео: Лиене Грейфане рассказала про опыт на "Евровидении"

Лиене Грейфане

ФОТО: скриншот видео

Латвийская певица и режиссер Лиене Грейфане принимает участие в съемках второго сезона российского шоу "Ну-ка, все вместе!". Девушка вновь появилась в кадре вместе с Николаем Басковым, Сергеем Лазаревым и другими звездами. 

Лиене одной из первых поднялась во время исполнения хита Euphoria. Именно эта песня в 2012 году стала победителем на "Евровидения-2012". Тогда ее исполняла участница от Швеции Loreen. 

Басков спросил у артистки, волнительно ли принимать участие в таком большой конкурсе, ведь Лиене представляла Латвию на "Евровидении" в 2008 году. 

Грейфане призналась Николаю Баскову, что выступать на "Евровидении" - это незабываемые ощущения. Она, конечно, хотела бы попробовать себя в качестве участницы шоу "Ну-ка, все вместе" участницей. 

По поводу номера, она отметила, что да, были некоторые неточные ноты, но конкурсантка Анастасия Никитина справилась с такой непростой задачей. 

Любопытный факт, но Анастасия Никитина уже опытная участница конкурсов. Ранее она стартовала в телешоу на канале НТВ "Ты супер!". 

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