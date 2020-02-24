Бандитизм, малиновые пиджаки и рэкет: Сергей Жуков честно описал жизнь в "лихие 90-е"

"Сейчас все фильмы, или отсылки к "девяностым" идут в негативном контексте, как правило. Это бандитизм, малиновые пиджаки, рэкет, МММ, вот эти все какие-то бучи, плохие истории, деноминации, все это было не очень хорошо", - вспоминает Жуков.

Тем не менее он отмечает, что не состоял тогда ни в каких группировках, не дрался на улице, не покупал билеты в МММ и не терял деньги.

"Я был в том возрасте, когда все было радужно и интересно. И вот, что я бы рассказал и что рассказываю своим детям…" - признался он.

Сергей указал, что он бы рассказал про то, как вся страна жила по одному правилу, когда надо было донашивать за папой одежду, и это было нормальным.

"У меня всегда были папины, прощай молодость, ботинки на замке, пыжиковая шапка, и это было тогда нормальным", - откровенничает Жуков.

В 90-е годы открылся рынок дешевых китайских и турецких товаров. Тогда это был настоящий прорыв. Люди с безумием скупали жвачки, майки Shanel, яркие свитера Boys и кроссовки Abibas.

"Вы помните эти фотографии? Девчонки с начесом, дольчики-колготки, вырви глаз. Все стали это носить. И пошли именно те "девяностые", которые я помню - яркие, модные", - подчеркивает он.