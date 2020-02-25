"Развод пошел на пользу": После развода Степаненко похудела на 46 киллограммов

"На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец-то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля..."- написал артист.

В комментариях поклонники отметили, что Степаненко заметно похорошела. Фолловеры сошлись во мнении, что развод пошел звезде на пользу - она начала наносить современный макияж, постройнела и и стала выглядеть моложе.

Напомним, Одной из самых громких новостей 2019 года стало сообщение о женитьбе 74-летнего юмориста Евгения Петросяна на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Так ли это на самом деле - неизвестно, но российские СМИ продолжают преследовать девушку и находить все новые и новые подтверждения их громкого брака.