Вт, 25.02.2020
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"Развод пошел на пользу": После развода Степаненко похудела на 46 киллограммов

Елена Степаненко

ФОТО: https://www.instagram.com/vokrug_tv/

Российская юмористка Елена Степаненко после развода с евгением Петросяном заметно похорошела. Издание ФАН сообщает, что артистка похудела на 46 киллограмимов. 

Фотографией с Еленой Григорьевной поделился на своей странице Instagram юморист Сергей Дроботенко.

"На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец-то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля..."- написал артист. 

В комментариях поклонники отметили, что Степаненко заметно похорошела. Фолловеры сошлись во мнении, что развод пошел звезде на пользу - она начала наносить современный макияж, постройнела и и стала выглядеть моложе. 

"Как чувство свободы улучшает цвет лица", "Огонь-женщина", "Развод пошел на пользу", "Красотка", "Хорошеет с каждым днем", - писали комментаторы. 

Напомним, Одной из самых громких новостей 2019 года стало сообщение о женитьбе 74-летнего юмориста Евгения Петросяна на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Так ли это на самом деле - неизвестно, но российские СМИ продолжают преследовать девушку и находить все новые и новые подтверждения их громкого брака.

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