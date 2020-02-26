Инфектолог: задача населения, медиков и чиновников - отодвинуть момент прихода вируса

В то же время, как указал эксперт, с большой долей вероятности можно допустить, что вирус все равно "прибудет в Латвию".

Думпис отметил, что Латвия готова к мерам по ограничению вируса, но нужно понимать, что ни одна страна не может быть готова ко всем ситуациям, о чем свидетельствует быстрое распространение вируса в Италии.

Поэтому, по словам специалиста Минздрава, можно достаточно уверенно говорить о том, что вирус появится и в Латвии, вопрос только - когда.

В настоящее время задача населения, медиков и чиновников - отодвинуть этот момент.

Думпис отметил, что остановить перемещение людей полностью невозможно, однако они должны понимать, что посещать затронутые вирусом регионы, например, север Италии, рискованно. Особенно стоит опасаться пожилым людям с уже имеющимися другими заболеваниями.

В то же время инфекционист отметил, что Covid-19 - не смертельная болезнь, и мир сталкивался с гораздо более опасными инфекциями.

Заболевание опасно тем, что заражается большое количество людей, а лечение требует двух-трех недель.

По мнению Думписа, летом распространение вируса может уменьшиться, как это происходит с другими инфекциями, но пока ни один медик не может этого с уверенностью утверждать, потому что вирус новый и неизученный.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду на телеканале TV3, характеризуя тактику Латвии по противодействую вирусу, отметил, что цель состоит в том, чтобы выявить и изолировать заразившихся людей уже в самом начале заболевания - до того, как они заразят других. Поэтому всем, у кого возникли подозрения на заражение, необходимо обращаться в скорую помощь, а не идти к семейным врачам или самим ехать в больницу.

Премьер выразил уверенность, что, если своевременно выявить зараженных, вспышка инфекции в Латвии не начнется.

Кариньш уверен, что такая тактика сработает. "Главное - быть готовыми", - сказал премьер, призвав население сотрудничать с медицинскими учреждениями и не скрывать возможное заболевание.