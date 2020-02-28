"Ни один хирург не скажет правду": Лера Кудрявцева о пластике груди, хейтерах в Сети и насилии

О хейтерах и Ивлеевой

Лера призналась, что она редко отвечает хейтерам. Может быть где-то в комментариях. Она понимает, что зрители жаждут новых лиц. Но она уже 25 лет работает на телевидении. Она профессионал и ее лицо - это уже визитная карточка, под которую строятся некоторые программы.

Кудрявцева не может точно сказать, хотела ли бы она завершить карьеру. Бывают дни, когда ей хочется отдохнуть, а бывает она еще хочет принять участие в проектах.

Телеведущая указала, что ей нравится Настя Ивлеева.

"Она клевая, свободная, хайповая", - признается Лера.

Кудрявцева объяснила, что в отличии от Ивлеевой она вынуждена подстраиваться под определенный формат и порой не может сказать что-либо своему герою, но ей это и не нужно.

"Я не умею обижать своих героев. У меня программа на понимание... Придя ко мне в гости человек раскрывается с другой стороны", - отмечает она.

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О пластических операциях

Лера Кудрявцева подчеркнула, что хочет от этом говорить громко. Сейчас вокруг повальное увлечение пластической хирургией. В чем обвиняют и ее.

"У нас не информации, которую я копаю. У девочек, которые вставляют, ее тоже нет. Я 15 лет назад тоже не владела, когда решила поправить свою грудь.

Телеведущая объяснила, что она поставила грудь после того, как откормила ребенка. Ей хотела быть более привлекательной. Врачи убедили звезду, что это пожизненно. Блондинке объяснили, что имплантами ничего не случится и по ним даже может проехать танк.

"У тебя шикарная грудь до конца своих дней. Аминь", - цитирует врачей Лера.

Кудрявцева подчеркивает, что клиника и хирург из Санкт-Петербурга, который ей вставлял импланты не при чем.

"Здесь речь не о хирурге и клинике. Здесь о самом силиконе и импланте. Что когда говорят, что силикон на всю жизнь - это ложь и адище... " - восклицает она.

После того, как она публично объявила, что это вредно и надо удалять против нее ополчились пластические хирурги.

"У меня была Аня Семенович на программе... Я задумалась, что надо тоже проверить грудь"

После того. как она сделала МРТ с контрастом стало известно, что у нее порван один имплант. Операция должна была длиться 1,5 часа, а длилась 3,5 - 4 часа. В итоге у Леры в груди была "просто каша". Из нее частями доставали растекшийся силикон. Вероятно, разрыв произошел давно, считает она.

Кудрявцева объяснила, что она видела фотографии имплантов тех девочек, у кого были разрывы, но врачи это отрицают. Пластические хирурги не видят и не подтверждают вред. Лера подчеркивает, что в Европе уже доказаны болезни груди. На данный момент существуют заболевания связанные с имплантами - от лимфомы до аутоимунного заболевания.