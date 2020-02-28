"Ни один хирург не скажет правду": Лера Кудрявцева о пластике груди, хейтерах в Сети и насилии

Российская телеведущая Лера Кудрявцева стала гостьей программы "Алена, Блин!". В откровенном интервью женщина призналась, как избавлялась от протекших грудных имплантов и пережила чудовищную историю домашнего насилия.
О хейтерах и Ивлеевой
Лера призналась, что она редко отвечает хейтерам. Может быть где-то в комментариях. Она понимает, что зрители жаждут новых лиц. Но она уже 25 лет работает на телевидении. Она профессионал и ее лицо - это уже визитная карточка, под которую строятся некоторые программы.
Кудрявцева не может точно сказать, хотела ли бы она завершить карьеру. Бывают дни, когда ей хочется отдохнуть, а бывает она еще хочет принять участие в проектах.
Телеведущая указала, что ей нравится Настя Ивлеева.
"Она клевая, свободная, хайповая", - признается Лера.
Кудрявцева объяснила, что в отличии от Ивлеевой она вынуждена подстраиваться под определенный формат и порой не может сказать что-либо своему герою, но ей это и не нужно.
"Я не умею обижать своих героев. У меня программа на понимание... Придя ко мне в гости человек раскрывается с другой стороны", - отмечает она.
О пластических операциях
Лера Кудрявцева подчеркнула, что хочет от этом говорить громко. Сейчас вокруг повальное увлечение пластической хирургией. В чем обвиняют и ее.
"У нас не информации, которую я копаю. У девочек, которые вставляют, ее тоже нет. Я 15 лет назад тоже не владела, когда решила поправить свою грудь.
Телеведущая объяснила, что она поставила грудь после того, как откормила ребенка. Ей хотела быть более привлекательной. Врачи убедили звезду, что это пожизненно. Блондинке объяснили, что имплантами ничего не случится и по ним даже может проехать танк.
"У тебя шикарная грудь до конца своих дней. Аминь", - цитирует врачей Лера.
Кудрявцева подчеркивает, что клиника и хирург из Санкт-Петербурга, который ей вставлял импланты не при чем.
"Здесь речь не о хирурге и клинике. Здесь о самом силиконе и импланте. Что когда говорят, что силикон на всю жизнь - это ложь и адище... " - восклицает она.
После того, как она публично объявила, что это вредно и надо удалять против нее ополчились пластические хирурги.
"У меня была Аня Семенович на программе... Я задумалась, что надо тоже проверить грудь"
После того. как она сделала МРТ с контрастом стало известно, что у нее порван один имплант. Операция должна была длиться 1,5 часа, а длилась 3,5 - 4 часа. В итоге у Леры в груди была "просто каша". Из нее частями доставали растекшийся силикон. Вероятно, разрыв произошел давно, считает она.
Кудрявцева объяснила, что она видела фотографии имплантов тех девочек, у кого были разрывы, но врачи это отрицают. Пластические хирурги не видят и не подтверждают вред. Лера подчеркивает, что в Европе уже доказаны болезни груди. На данный момент существуют заболевания связанные с имплантами - от лимфомы до аутоимунного заболевания.
"Ни один пластический хирург не скажет правду - это его хлеб... Он даже может быть этого не знает. К нему не приходят женщины со своими жалобами..." - указывает она.
Лера рассказала, что люди с ученой степень уже сделали статью, где рассказали о вреде грудных имплантов.
"Зарубили, не дали выйти этой статье в свет. Скорее всего и не дадут... Это как фарм-бизнес... Это мафия..." - убеждена она.
Кудрявцева объясняет, что до официальных данных должно получить 15 лет, чтобы это все вышло на официальный уровень.
Тем не менее, телеведущая рада, что наконец-то об это громко заговорили и есть хирурги, которые ее поддерживают. Лера объясняет, что удалить импланты - это не главное. После операции надо еще пройти курс детокса.
"Силиконовый бум уже закончился... И я на него, конечно, попала..." - признается Кудрявцева.
Она поясняет, что кроме груди она в себе ничего не меняла. Что касается ее лица, то она сейчас просто сменила грим. Единственное, что она делала - это только грудь. Пластика коллег - это их выбор. Аллу Пугачеву она считает обсуждать не совсем правильно. Вообще Кудрявцева полагает, что сейчас к пластике уже стали относиться спокойнее.
Об Андрее Разине и его обвинениях
Бывший продюсер группы "Ласковый май" неоднократно обвинял и обзывал телеведущую.
"Я могу очень многое рассказать об этом человеке, хотя мы виделись всего несколько раз в жизни. Но ведь он именно этого ждет. Он будет рад, что мы наконец о нем поговорим, что о нем вспомнили. Будет говно метать и радоваться, что о нем поговорили", - объяснила Лера.
Кудрявцева отметила, что с ним еще не все закончено.
"Мне кажется, об этом знают все, — на мой взгляд, он психически больной человек! Нормальным людям это понятно, глядя на него... Чем чудовищнее ложь, тем правдоподобнее она слушается.
И эту ложь очень многие хотят принять за правду: "Ах, ты проституткой была!..." - и радуются. Больше говна - больше счастья у людей..." - объясняет происходящее Лера.
Она пояснила, что Разин так зол на нее из-за того, то тогда в начале 90-х рядом с "Ласковым маем" появилась баба, еще и беременная.
"В те годы это же были Beatles Советского Союза того времени. И тут появляется какая-то девочка из периферии - ну как это пережить! Почему сейчас льется говно? Потому что я популярная, вот и все!" - уверена блондинка.
Отношения с миллионером-тираном
Лера Кудрявцева подтвердила, что состояла в нездоровых отношениях и знает, что такое домашнее насилие.
"Это были чудовищные годы моей жизни. Это было домашнее насилие. Это был шизофреничного типа мужчина, который ревновал и избивал меня. Он мне все запрещал... Это был ад и это все было чудовищно..." - вспоминает звезда.
Тогда Лера уже работала на ТВ-6. Она вела "Партийную зону" и другие популярные программы. Ведущая подчеркнула, что она понимает жертв насилия и она всегда будет за слабых женщин. Блондинка сама пережила тяжелый период, когда встречалась с богатым и влиятельным человеком.
"Он меня купил... Я этого всего не видела... Это 90-е годы..." - восклицает женщина.
Тогда ей казалось, что она его полюбит. Когда она начала жить с ним, то поняла, что связалась с шизофреником. Он ей не давал никуда ходить. За ней следили и распечатывали разговоры. Люди этого мужчины запугивали ее коллегу - Отара Кушанашвили, чтобы он рассказывал куда и с кем ходит телезвезда.
"Меня просто зашугали... Это был животный страх. Тогда в 90-е годы бандиты и оружие решали все. Тебя в центре Москвы могли пристрелить... Он покупал все! Сейчас этот мужчина счастлив и живет в Париже. У него много детей... Я его встречала", - призналась Лера.
Она указала, что у дела уже истек срок давности. Она уже никуда не пойдет. Но тогда - это было страшно. После дружеских поцелуев в щечку с режиссером ее пинали ногами. Мать Леры выламывала двери и освобождала дочь. Кудрявцевой даже пришлось пойти в полицию. Охранники этого человека ее запугивали, возвращали, грабили квартиру родных. Телеведущей пришлось тайно купить квартиру в Москве, куда она ночью убежала. Лера заперлась в этой квартире и не выходила из нее два месяца. Она сейчас не хочет называть имя этого мужчина лишь из-за его детей.
Лера Кудрявцева думает, что она его простила, но когда вспоминает эти годы, то испытывает волнение. Вероятно, обида на него есть осталась.