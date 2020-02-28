Пт, 28.02.2020
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Джеки Чан рассказал о состоянии, после слухов о его заражении коронавирусом

Джеки Чан

ФОТО: https://www.instagram.com/jackiechan/

Популярный актер Джеки Чан сделал официальное заявление на своей Instagram-странице. 

Ранее в СМИ появилась ложная информацию о том, что известный актер Джеки Чан находится в больнице с подозрением на коронавирус.

На своей Instagram-странице актер опроверг эту информацию. Он указал. что это всего лишь слухи. 

"Благодарю каждого за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности", – написал Джеки Чан.

Как ранее передавали в СМИ, Джеки Чан заявил о готовности заплатить крупную сумму – 1 миллион юаней (около 130 тысяч евро) тому, кому удастся изобрести лекарство от коронавируса.

На утро 28 февраля стало известно, что первые случаи коронавируса подтверждены в Беларуси и Литве. RUS.TVNET ведет Онлайн-трансляцию: самое актуальное о распространении COVID-19.

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