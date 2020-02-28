Джеки Чан рассказал о состоянии, после слухов о его заражении коронавирусом

Ранее в СМИ появилась ложная информацию о том, что известный актер Джеки Чан находится в больнице с подозрением на коронавирус.

На своей Instagram-странице актер опроверг эту информацию. Он указал. что это всего лишь слухи.

"Благодарю каждого за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности", – написал Джеки Чан.

Как ранее передавали в СМИ, Джеки Чан заявил о готовности заплатить крупную сумму – 1 миллион юаней (около 130 тысяч евро) тому, кому удастся изобрести лекарство от коронавируса.