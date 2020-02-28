Возможная любовница Прилучного: "Мне в личку писали какие-то невменяемые бабы"

"Кто-то кого-то не так понял. Кто-то что-то недоговорил, затаил в себе обиду, и потом это выстреливает в самые неожиданные моменты. Самое главное тогда – сесть и поговорить друг с другом начистоту. Если конечно, вам это нужно. А если нет – нужно разводиться и не морочить никому голову", - цитирует актрису издание.