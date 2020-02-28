Возможная любовница Прилучного: "Мне в личку писали какие-то невменяемые бабы"

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили, что расстаются после восьми лет брака. В прессе появились слухи, что якобы причиной расставания стал роман артиста с актрисой Лукерьей Ильяшенко. Об этом пишет Sobesednik.ru.
Журналисты и желтая пресса неоднократно писала и подозревала актера изменах. На этот раз Sobesednik.ru пообщался с самой Лукерьей Ильяшенко.
Актриса считает, что все ссоры у людей происходят из-за недомолвок и недосказанности.
"Кто-то кого-то не так понял. Кто-то что-то недоговорил, затаил в себе обиду, и потом это выстреливает в самые неожиданные моменты. Самое главное тогда – сесть и поговорить друг с другом начистоту. Если конечно, вам это нужно. А если нет – нужно разводиться и не морочить никому голову", - цитирует актрису издание.
Ильяшенко была партнершей Прилучного по фильму "Призрак". Именно тогда появились первые слухи о романе актеров. В Сети появились совместные фото звезд со съемок.
"Там не было никакого намека ни на что вообще!" - восклицает Лукерья.
Женщина объяснила, что тогда Павел уже переживал проблемы с женой. Он запостил совместное фото со съемок. Тогда начался настоящий ад.
"На следующий день после того, как он выложил фото, простите, такой говномес начался! Мне в личку писали какие-то невменяемые бабы: "Мы на тебя наведем порчу! Мы тебя убьем! Устроим темную в подворотне". Это просто сатанячий бред!" - подчеркивает Ильяшенко.
Она сожалеет, что брак Муцениеце и Прилучного распался, но она тут не причем.