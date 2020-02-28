Степаненко продолжает молиться за здравие Евгения Петросяна

Российская юмористка Елена Степаненко рассказала журналистам, что все еще продолжает молиться за бывшего супруга Евгения Петросяна. Об этом пишет Газета.ru.
Как отметила Степаненко она относится к разводу спокойно. Елена Григорьевна подчеркивает, что Евгений Ваганович самостоятельно принял это решение.
"Если он думает, что идет верным путем, ради бога!" — считает она.
Женщина указала, что все еще продолжает молиться за Петросяна в церкви.
Напомним, в конце 2018 года стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Артисты провели в браке более 30 лет. В конце 2019 года СМИ сообщили,что Евгений Ваганович женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.