Пт, 28.02.2020
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Степаненко продолжает молиться за здравие Евгения Петросяна

Елена Степаненко и Сергей Дроботенко

ФОТО: https://www.instagram.com/s.a.drobotenko/?hl=en

Российская юмористка Елена Степаненко рассказала журналистам, что все еще продолжает молиться за бывшего супруга Евгения Петросяна. Об этом пишет Газета.ru. 

Как отметила Степаненко она относится к разводу спокойно. Елена Григорьевна подчеркивает, что Евгений Ваганович самостоятельно принял это решение. 

"Если он думает, что идет верным путем, ради бога!" — считает она.

Женщина указала, что все еще продолжает молиться за Петросяна в церкви. 

Напомним, в конце 2018 года стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Артисты провели в браке более 30 лет. В конце 2019 года СМИ сообщили,что Евгений Ваганович женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

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