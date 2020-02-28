Степаненко продолжает молиться за здравие Евгения Петросяна

Как отметила Степаненко она относится к разводу спокойно. Елена Григорьевна подчеркивает, что Евгений Ваганович самостоятельно принял это решение.

"Если он думает, что идет верным путем, ради бога!" — считает она.

Женщина указала, что все еще продолжает молиться за Петросяна в церкви.

Напомним, в конце 2018 года стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Артисты провели в браке более 30 лет. В конце 2019 года СМИ сообщили,что Евгений Ваганович женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.