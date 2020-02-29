"Не думал, что это случится сегодня": Рижский рок-музыкант о выступлении с вокалистом Limp Bizkit
В пятницу, 28 февраля, в Риге выступила группа Limp Bizkit. Вокалист Фред Дерст в какой-то момент вызвал парня из толпы, чтобы спеть с ним песню. Этим счастливчиком оказался рижский рок-музыкант и вокалист коллектива Shadow Club Дан Мирский (Dan Mirsky). RUS.TVNET связался с молодым человеком и узнал о впечатлениях после выступления со звездой.
"Так как многие группы давно практикуют такие вещи, я много раз представлял себе, что такое могло когда-нибудь произойти и со мной. Но не думал, что это случится именно здесь, именно сегодня, именно с одной из моих любимых групп!" - сказал нам музыкант.
Дан признался, что он с друзьями пришел за несколько часов до концерта, чтобы попасть в первый ряд. Для него такие действия не были чем-то необычным. Молодой человек часто посещает мероприятия и привык приходить за три часа и больше.
Галерея: Limp Bizkit в Риге
Как вспоминает парень, прошла уже примерно половина концерта. Они с друзьями успели изрядно "побеситься". Внезапно вокалист Фред Дерст спросил: "Кто здесь умеет петь?".
"Мне кажется, что сначала первые ряды не поняли или не расслышали, что он спросил. Я поднял высоко руки и стал громко кричать, чтобы Фред обратил внимание.
В результате он меня заметил и посмотрел с недоверием: "Ты?". Он отвернулся, тогда подключились друзья и стали кричать, показывая на меня пальцами: "Да, этот парень и правда умеет петь!"...
Дерст посмотрел еще раз на меня с недоверием и спросил: "Ты точно умеешь петь? Не боишься?", а потом все-таки сказал, чтобы я поднимался к нему", - рассказал в беседе музыкант.
Когда он поднялся на сцену, то Фред захотел узнать его имя. Парень ответил, что его зовут Дан и он из Риги.
"Прозвучала убойная фраза: "Ты такой привлекательный. Похож на Джорджа Майкла. Ты знаешь Джорджа Майкла?". Собственно, именно его кавер мне и надо было петь", - вспоминает артист.
Дан объяснил нам, что знал песню частично и забыл куплеты.
"Это единственное, что заставило меня понервничать!" - пояснил он.
Рок-музыкант подчеркнул, что его предыдущий сценический опыт ему невероятно помог.
"Когда я вышел на сцену, то не было никакого мандража... Единственно, все раз в 10-20 больше. Но все классно, толпа была разогретая. Мне стоило сказать слово "Paldies" и все заорали", - объясняет музыкант.
Парень сказал, что он толком не слышал, что говорит Дерст. На сцене с любопытством стал изучать как и что расположено.
"Это был чисто профессиональный интерес", - отмечает он.
Дан указал, что он ни минуты не думал о своих эмоциях.
"В тот момент мне показалось, что это работа, которую надо сделать хорошо. Понимания и все ощущения пришли чуть позже!" - делится он.
После выступления до своих друзей Дан уже не добрался. Но к нему подходили незнакомые люди и говорили, что он молодец и было круто.
"Наверное, человек сто подошло", - вспоминает он.
Конечно, не все поверили, что все произошло случайно. Дан признался, что почти сразу после концерта раздались десятки звонков, а также стали приходить сообщения не только с поздравлениями, но и с обвинениями, что этот номер был подстроен.
Видео: Дан вместе с вокалистом Limp Bizkit на сцене в Арене Рига (автор: Alex Leshinsky)