"Не думал, что это случится сегодня": Рижский рок-музыкант о выступлении с вокалистом Limp Bizkit

"Так как многие группы давно практикуют такие вещи, я много раз представлял себе, что такое могло когда-нибудь произойти и со мной. Но не думал, что это случится именно здесь, именно сегодня, именно с одной из моих любимых групп!" - сказал нам музыкант.

ФОТО: личный архив Dan Mirsky



Дан признался, что он с друзьями пришел за несколько часов до концерта, чтобы попасть в первый ряд. Для него такие действия не были чем-то необычным. Молодой человек часто посещает мероприятия и привык приходить за три часа и больше.

Галерея: Limp Bizkit в Риге

Как вспоминает парень, прошла уже примерно половина концерта. Они с друзьями успели изрядно "побеситься". Внезапно вокалист Фред Дерст спросил: "Кто здесь умеет петь?".

"Мне кажется, что сначала первые ряды не поняли или не расслышали, что он спросил. Я поднял высоко руки и стал громко кричать, чтобы Фред обратил внимание.

В результате он меня заметил и посмотрел с недоверием: "Ты?". Он отвернулся, тогда подключились друзья и стали кричать, показывая на меня пальцами: "Да, этот парень и правда умеет петь!"...

Дерст посмотрел еще раз на меня с недоверием и спросил: "Ты точно умеешь петь? Не боишься?", а потом все-таки сказал, чтобы я поднимался к нему", - рассказал в беседе музыкант.

Когда он поднялся на сцену, то Фред захотел узнать его имя. Парень ответил, что его зовут Дан и он из Риги.

"Прозвучала убойная фраза: "Ты такой привлекательный. Похож на Джорджа Майкла. Ты знаешь Джорджа Майкла?". Собственно, именно его кавер мне и надо было петь", - вспоминает артист.

Дан объяснил нам, что знал песню частично и забыл куплеты.

"Это единственное, что заставило меня понервничать!" - пояснил он.

Рок-музыкант подчеркнул, что его предыдущий сценический опыт ему невероятно помог.

"Когда я вышел на сцену, то не было никакого мандража... Единственно, все раз в 10-20 больше. Но все классно, толпа была разогретая. Мне стоило сказать слово "Paldies" и все заорали", - объясняет музыкант.

Парень сказал, что он толком не слышал, что говорит Дерст. На сцене с любопытством стал изучать как и что расположено.

"Это был чисто профессиональный интерес", - отмечает он.

ФОТО: личный архив Dan Mirsky

Дан указал, что он ни минуты не думал о своих эмоциях.

"В тот момент мне показалось, что это работа, которую надо сделать хорошо. Понимания и все ощущения пришли чуть позже!" - делится он.

После выступления до своих друзей Дан уже не добрался. Но к нему подходили незнакомые люди и говорили, что он молодец и было круто.

"Наверное, человек сто подошло", - вспоминает он.

Конечно, не все поверили, что все произошло случайно. Дан признался, что почти сразу после концерта раздались десятки звонков, а также стали приходить сообщения не только с поздравлениями, но и с обвинениями, что этот номер был подстроен.