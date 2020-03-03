Андреа Дель Бока - жизнь как кино: история звезды сериалов "Черная жемчужина", "Антонелла" и "Цыганка"

Именно в 90-е большинство зрителей спешили к телевизору в определенное время. Это было уникальное время, когда переключить канал приравнивалось к смертной казни. Если кто-то пропускал серию, то был еще шанс посмотреть ее повтор утром. Такой интригующий момент, серия заканчивалась на самом интересном месте. Поэтому на следующий день все спешили к голубым экранам, чтобы узнать, что же будет дальше.

Популярные телеканалы делили сериалы. Первый канал был лидером, и по нему шло самое топовое "мыло". Но другие телеканалы - РТР, ТВ-6, да и наши латвийские - не отставали и старались привлечь зрителей. Обычно им это удавалось благодаря ярким и обаятельным актрисам, которых мы полюбили. К примеру, Виктория Руффо ("Просто Мария") и Вероника Кастро ("Дикая Роза").

Но была в те годы одна актриса, которая запомнилась зрителям после роли в сериале "Селеста" - Андреа Дель Бока.

Сейчас это кажется удивительным, но это была одна из первых теленовелл, в которой говорилось о СПИДе и гомосексуальности.

Это была трогательная история о несчастной и бедной девушке, которая влюбляется в парня, конечно, из богатой семьи (самый распространенный сюжет тогда). Несмотря на банальность, этот сюжет запал зрителям в души. Впоследствии сериал получил статус культового.

Дебют Андреа в кино состоялся в 8-месячном возрасте. Тогда она сыграла новорожденного мальчика в сериале с актрисой Милагрос Де Ла Вега. Первая полноценная роль была в теленовелле "Наша испаночка". Там она играла глухонемую девочку.

Но в конце 90-х актриса покидает телеэкраны и переезжает в Нью-Йорк. Она мечтает получить режиссерское образование. Но в США не находит себе места и возвращается в Аргентину.