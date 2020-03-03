Андреа Дель Бока - жизнь как кино: история звезды сериалов "Черная жемчужина", "Антонелла" и "Цыганка"
Телевидение 90-х невозможно представить без классических мексиканских и латиноамериканских сериалов. Говорят вам что-то названия "Дикая Роза", "Просто Мария", "Богатые тоже плачут", "Тропиканка" или "Дикий ангел"?
Именно в 90-е большинство зрителей спешили к телевизору в определенное время. Это было уникальное время, когда переключить канал приравнивалось к смертной казни. Если кто-то пропускал серию, то был еще шанс посмотреть ее повтор утром. Такой интригующий момент, серия заканчивалась на самом интересном месте. Поэтому на следующий день все спешили к голубым экранам, чтобы узнать, что же будет дальше.
Популярные телеканалы делили сериалы. Первый канал был лидером, и по нему шло самое топовое "мыло". Но другие телеканалы - РТР, ТВ-6, да и наши латвийские - не отставали и старались привлечь зрителей. Обычно им это удавалось благодаря ярким и обаятельным актрисам, которых мы полюбили. К примеру, Виктория Руффо ("Просто Мария") и Вероника Кастро ("Дикая Роза").
Но была в те годы одна актриса, которая запомнилась зрителям после роли в сериале "Селеста" - Андреа Дель Бока.
Сейчас это кажется удивительным, но это была одна из первых теленовелл, в которой говорилось о СПИДе и гомосексуальности.
Это была трогательная история о несчастной и бедной девушке, которая влюбляется в парня, конечно, из богатой семьи (самый распространенный сюжет тогда). Несмотря на банальность, этот сюжет запал зрителям в души. Впоследствии сериал получил статус культового.
Дебют Андреа в кино состоялся в 8-месячном возрасте. Тогда она сыграла новорожденного мальчика в сериале с актрисой Милагрос Де Ла Вега. Первая полноценная роль была в теленовелле "Наша испаночка". Там она играла глухонемую девочку.
В 90-х была целая вереница успешных ролей в таких сериалах, как "Антонелла", "Селеста, всегда Селеста", "Черная жемчужина" и "Цыганка". Именно тогда Андреа стали называть "королевой теленовелл".
Но в конце 90-х актриса покидает телеэкраны и переезжает в Нью-Йорк. Она мечтает получить режиссерское образование. Но в США не находит себе места и возвращается в Аргентину.
В России и на постсоветском пространстве чаще всего обсуждают роли артистки, но в Аргентине фамилия Дель Боки не покидает заголовки желтой прессы. В СМИ можно найти десятки публикаций, посвященных ее многочисленным романам.
В списке ее возлюбленных числятся не только популярные латиноамериканские актеры, но и режиссеры.
Портал Cinenacional.com рассказывает, что во время съемок в картине "Сто дней Анны" 17-летняя Андреа влюбилась в своего 29-летнего партнера по площадке - известного певца и актера Хосе Луиса Родригеса. А следующий роман уже был с режиссером Раулем де ла Торре, который был старше ее на 28 лет.
Ходят слухи, что в 2010 году у Андреа был роман с премьер-министром Аргентины Анибалем Фернандесом.
В 1999 году Дель Бока встречалась с бизнесменом Рикардо Биасотти. Актриса даже забеременела от него, но этим отношениям быстро пришел конец. В 2000 году Андреа родила дочь Анну Кьяру и решила ее воспитывать одна.
Известно, что у бывших возлюбленных были конфликты из-за опеки над девочкой. К примеру, Рикардо запрещал Андреа вывозить ребенка за границу, из-за чего она лишилась нескольких перспективных контрактов.
"Меня вынуждают выбирать между ребенком и карьерой. Анну используют, чтобы давить на меня. Ребенок должен быть с матерью, но отец не разрешает вывозить ее из страны", - цитирует Дель Боку StarHit.ru.
Сейчас Анне Кьяру 20 лет, и она строит карьеру модели.
По странному стечению обстоятельств жизнь Андреа Дель Бока стала немного повторять истории ее многочисленных героинь с их горестям в личной жизни. После стремительного карьерного взлета и головокружительной славы актриса больше не снимается в кино. Она утверждает, что теперь счастлива, ведь может посвятить время своим близким и благотворительности, а верные поклонники до сих пор помнят и любят ее роли.
Ese dia, hace 26 años , la conocimos por primera vez y nos enamoramos de ella @andreadelboca en la mejor telenovela #Antonella #andreadelboca #actriz #israel #argentina #lareinadelastelenovelas #lareinadelosbesos #andreadelbocaygustavobermudez #nostalgia #gustavobermudez#recuerdos #זכרונות #זכרונותילדות #טלנובלה #נוסטלגיה