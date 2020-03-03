Рейс BT226, на котором летела заболевшая Covid-19: заявление airBaltic

На рейсе было 142 пассажира и пять членов экипажа. аirBaltic немедленно предоставила всю необходимую информацию о рейсе BT226 ответственным учреждениям и сотрудничает с ними.

В соответствии с мерами предосторожности авиакомпании будет проведена полная дезинфекция самолета. Его дополнительная дезинфекция проводилась уже 1 марта.

Экипаж конкретного рейса временно не будет выполнять свои рабочие обязанности.

Пассажиры конкретного рейса могут связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по телефонам 67081508, 67501590, 27802228 и на spkc.gov.lv или обратиться в местный центр профилактики и контроля заболеваний соответствующей страны.

SPKC информирует ответственные учреждения других стран, граждане которых летели этим рейсом.

Как уже сообщал RUS.TVNET, первая зараженная коронавирусом Covid-19 жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии.

Самолет авиакомпании airBaltic с номером рейса BT-226 29 февраля в 15.40 вылетел из Мюнхена и приземлился в Риге. Специалисты уже получили всю необходимую информацию о пассажирах самолета, идентифицированы люди, сидевшие рядом с больной.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.