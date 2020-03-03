Видео: Алла Пугачева спела дуэтом с Лаймой Вайкуле

Перед окончанием песни на сцене появились близкие друзья артистки — Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Борисовна и её муж подарили Вайкуле шикарные букеты. Примадонна спела дуэтом с Лаймой Вайкуле припев песни.

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Напомним, ранее легендарная исполнительница Лайма Вайкуле стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В откровенной беседе артистка рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой и создании знаменитых коротких юмористических роликов "Дамы с дюн".