Вт, 3.03.2020
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Видео: Алла Пугачева спела дуэтом с Лаймой Вайкуле

Вайкуле и Пугачева

ФОТО: скриншот instagram.com/alla_pugacheva_forum

Первого марта латвийская исполнительница Лайма Вайкуле дала юбилейный концерт в Большом Кремлевском дворце. ​Во время исполнения композиции "Вернисаж" звезду поджидал сюрприз. 

Перед окончанием песни на сцене появились близкие друзья артистки — Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Борисовна и её муж подарили Вайкуле шикарные букеты. Примадонна спела дуэтом с Лаймой Вайкуле припев песни.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram: 

Напомним, ранее легендарная исполнительница Лайма Вайкуле стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В откровенной беседе артистка рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой и создании знаменитых коротких юмористических роликов "Дамы с дюн".

Иван Ургант отметил, что Лайма Вайкуле - это настоящий видеоблогер, который снимает так называемые вайны. В свою очередь, артистка рассказала, что эти съемки проходят совершенно спонтанно.

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