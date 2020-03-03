Видео: Алла Пугачева спела дуэтом с Лаймой Вайкуле

Первого марта латвийская исполнительница Лайма Вайкуле дала юбилейный концерт в Большом Кремлевском дворце. Во время исполнения композиции "Вернисаж" звезду поджидал сюрприз.
Перед окончанием песни на сцене появились близкие друзья артистки — Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Борисовна и её муж подарили Вайкуле шикарные букеты. Примадонна спела дуэтом с Лаймой Вайкуле припев песни.
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram:
Напомним, ранее легендарная исполнительница Лайма Вайкуле стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В откровенной беседе артистка рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой и создании знаменитых коротких юмористических роликов "Дамы с дюн".
Иван Ургант отметил, что Лайма Вайкуле - это настоящий видеоблогер, который снимает так называемые вайны. В свою очередь, артистка рассказала, что эти съемки проходят совершенно спонтанно.