Пресс-конференция инфектологов Латвии о Covid-19: главное

Как признала профессор Людмила Виксне, инфекционные болезни часто ставят перед медиками загадки, и Covid-19 — не исключение: пока с коронавирусом связано больше вопросов, чем ответов.

Инфектолог признала, что в настоящее время медики не располагают эффективным лекарством против вируса. Вместе с тем статистика достаточно неплохая: Виксне указала, что процент смертности от вируса остается сравнительно невысоким.

"Латвия к ситуации подготовилась хорошо, потому что у нас было немного больше времени, чем у остальных стран", — отметила профессор.

Виксна также пояснила, почему у заболевшей рижанки при повторном анализе коронавирус не подтвердился.

"Методы определения вируса отличаются чувствительностью, поэтому результаты анализов иногда могут быть разными. Формально действия врачей в этом случае были верны, был соблюден весь порядок необходимых действий", — указала инфектолог.

В настоящее время пациентка выписана домой. По словам медиков, опасности для окружающих она больше не представляет.

Виксне добавила, что у всех ранее обследованных латвийцев Covid-19 выявлен не был — в большинстве случаев это был обычный грипп.

Центр профилактики и контроля заболеваний также намерен выявить людей, которые могли находиться в контакте со вторым заболевшим Covid-19 в Эстонии. Известно, что перед въездом в Эстонию этот человек 29 февраля прилетел в Ригу из итальянского города Бергамо, а затем на личном автомобиле уехал в Эстонию.

SPKC получил информацию о случае коронавируса от эстонских коллег. Во время полета признаков заболевания у этого человека не было, поэтому риск заражения других пассажиров рейса невысок, однако ЦПКЗ начал эпидемиологическое расследование.