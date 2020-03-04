Ryanair временно сокращает количество рейсов в Италию

Как подтвердили агентству LETA в Рижском аэропорту, Ryanair временно сокращает количество полетов по маршрутам Рига-Бергамо и Бергамо-Рига - с 17 по 28 марта будет на один рейс в неделю меньше, чем в настоящее время, а с 29 марта до 8 апреля - на два рейса меньше.

В настоящее время Ryanair выполняет на этом маршруте пять рейсов в неделю. Компания отмечает, что в связи с распространением Covid-19 значительно сократился спрос на билеты на рейсы Ryanair в Италию в конце марта и начале апреля.