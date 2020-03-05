Чт, 5.03.2020
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Российские феминистки требуют отменить концерт Линдеманна

Тилль Линдеманн

ФОТО: https://www.instagram.com/till_lindemann_official/?hl=en

Российские феминистки хотят, чтобы в новосибирском "Экспо-центре" был отменён концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна, который пройдёт 17 марта. 

Девушки направили просьбу об отмене концерта в мэрию Новосибирска, заявление можно найти в "Новосибирской Феминистской Группе" в социальной сети ВКонтакте.

Согласно сказанному представительниц группы, решение было принято из-за того, что исполнитель ранее снял порнографический клип с россиянками, а после этого в сети накинулась на них и феминистку Залину Маршенкулову, которая за них вступилась.

"Считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии", — приводит слова участниц группы lenta.ru. 

Помимо этого феминистки утверждают, что недопустимо эпатировать публику насилием, а также пиарить порнографию. Девушки утверждают, что нужно бойкотировать концерты певца. Кроме того, они также считают, что Линдеманну нужно понести ответственность за случившееся. 

Тилль Линдеманн

ФОТО: скриншот

Напомним, 5 февраля в Сети был опубликован клип на песню Линдеманна Platz Eins. Позже артист разместил на порносайте клип Till the End, который смонтирован из всего, что не вошло в основное видео. Преимущественно это были откровенные сцены сексуальной оргии. В нем Линдеманн играл не последнюю роль. 

Как утверждают СМИ, лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков, находящийся в Польше объявил охоту на "опозоривших нацию" актрис.

Одна из жертв представляет запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка "даже не представляет его ресурсов и возможностей". Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок. Мужчина якобы даже поддержал убийство девушек. 

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