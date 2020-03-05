Российские феминистки требуют отменить концерт Линдеманна

Девушки направили просьбу об отмене концерта в мэрию Новосибирска, заявление можно найти в "Новосибирской Феминистской Группе" в социальной сети ВКонтакте.

Согласно сказанному представительниц группы, решение было принято из-за того, что исполнитель ранее снял порнографический клип с россиянками, а после этого в сети накинулась на них и феминистку Залину Маршенкулову, которая за них вступилась.

"Считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии", — приводит слова участниц группы lenta.ru.

Помимо этого феминистки утверждают, что недопустимо эпатировать публику насилием, а также пиарить порнографию. Девушки утверждают, что нужно бойкотировать концерты певца. Кроме того, они также считают, что Линдеманну нужно понести ответственность за случившееся.

Тилль Линдеманн ФОТО: скриншот

Напомним, 5 февраля в Сети был опубликован клип на песню Линдеманна Platz Eins. Позже артист разместил на порносайте клип Till the End, который смонтирован из всего, что не вошло в основное видео. Преимущественно это были откровенные сцены сексуальной оргии. В нем Линдеманн играл не последнюю роль.

Как утверждают СМИ, лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков, находящийся в Польше объявил охоту на "опозоривших нацию" актрис.