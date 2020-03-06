В Лондоне за большие деньги сдают квартиру с унитазом в спальне

Арендодатель будущему квартиросъемщику предлагает ключи от "сказочной квартиры типа студио" с особенным расположением мебели. При этом в квартире за 1750 евро в месяц спальное место находится в метре от унитаза, сообщает британское издание The Sun.

ФОТО: rightmove.co.uk/London Rentals

Британские СМИ столь вопиющую наглость со стороны владельца квартиры объясняют нынешней ситуацией на рынке недвижимости: в Лондоне не хватает жилья по разумным ценам, люди в этом мегаполисе готовы расстаться с любыми деньгами, лишь бы иметь крышу над головой.

ФОТО: rightmove.co.uk/London Rentals

В Великобритании молодежь покидает маленькие города и переезжает в Лондон, куда также устремляются граждане других стран. Тем временем коренных жителей меньше не становится. Зарплаты не растут так быстро, как стоимость аренды и затраты на строительство. Примерно четверть населения Лондона - порядка 2,4 млн жителей - обитает в арендованном жилье и тратит на него в среднем 37% от доходов, сообщили CNN в бюро мэра Лондона.

ФОТО: rightmove.co.uk/London Rentals

"Высокая арендная плата нередко становится причиной, по которой люди не хотят рожать детей, страдают депрессией, не могут отложить деньги на отпуск", - говорит эксперт британского Института Смита Пол Хаччет.