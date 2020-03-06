В Лондоне за большие деньги сдают квартиру с унитазом в спальне

На лондонском рынке аренды появилось предложение - однокомнатная квартира в центральном районе. Деревянный пол, светлая кухня и спальня - с унитазом у кровати.
Арендодатель будущему квартиросъемщику предлагает ключи от "сказочной квартиры типа студио" с особенным расположением мебели. При этом в квартире за 1750 евро в месяц спальное место находится в метре от унитаза, сообщает британское издание The Sun.
Британские СМИ столь вопиющую наглость со стороны владельца квартиры объясняют нынешней ситуацией на рынке недвижимости: в Лондоне не хватает жилья по разумным ценам, люди в этом мегаполисе готовы расстаться с любыми деньгами, лишь бы иметь крышу над головой.
В Великобритании молодежь покидает маленькие города и переезжает в Лондон, куда также устремляются граждане других стран. Тем временем коренных жителей меньше не становится. Зарплаты не растут так быстро, как стоимость аренды и затраты на строительство. Примерно четверть населения Лондона - порядка 2,4 млн жителей - обитает в арендованном жилье и тратит на него в среднем 37% от доходов, сообщили CNN в бюро мэра Лондона.
"Высокая арендная плата нередко становится причиной, по которой люди не хотят рожать детей, страдают депрессией, не могут отложить деньги на отпуск", - говорит эксперт британского Института Смита Пол Хаччет.
Некоторые европейские города принимают меры, чтобы у жителей не было больших проблем с жильем, что приводит к снижению уровня рождаемости. Например, Берлин стал первым городом в Германии, где в ближайшие пять лет заморожены цены на аренду жилья. Новая регула повлияет на 1,5 млн владельцев квартир, или 90% владельцев квартир во всем Берлине. Потолки цен не установлены лишь на социальное жилье, построенное после 2014 года. Очень многие жители Германии всю жизнь живут в арендованных квартирах, не приобретая свои.