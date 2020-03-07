Основные принципы хорошей жизни каждой женщины

8. Умение коммуницировать с окружающими

Способности к коммуникации важны не только в семье. Навык коммуникации следует оттачивать, он не даётся от природы. Важно также коммуницировать с разными социальными группами, выходить из своей зоны комфорта, быть открытой. Через это, взаимодействуя с окружающими, мы создаём впечатление о себе и позитивное или нет отношение.

9. Навык игры

Если жизнь - сплошные обязанности и работа, пропадает и вкус и радость. Способность играть рождается из внимания к своим увлечениям, делам сердца. Хобби даёт не только радость, но и прибавляет энергию, приумножает окружение единомышленников.

10. Неустанно тренировать умение быть счастливой

Чувствование счастья не вложено от природы. Его следует тренировать. Через способность радоваться мелочам, жить здесь и сейчас. Счастье рождается из любви к себе, принятия себя такой, какая есть. И не только себя, но и других - такими, какие они есть.

11. Непрерывное развитие

Это не только получение новых знаний, но и жизненная мудрость, умение адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Через жизненные трудности, их преодоление мы растём - если только открыты к извлечению опыта из ситуации. Познание себя, осознание своих особенностей, постепенная смена негативных сценариев на позитивные.

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12. Творчество

Насколько я открыта новому и насколько разносторонне могу посмотреть на ситуацию? Как я могу самовыражаться, добиваться новых форм и получать фитбэк? Творческая сила женщины приятна и естественна, только доверьтесь ей!

13. Знания

В наше время не обязательно иметь учёную степень, чтобы быть специалистом в своём деле. Важно уметь найти нужную информацию вовремя, не бояться вызовов и справляться с ними.

14. Мотивировать, развивать, укреплять творческую силу мысли

Не только слушать, читать, воспринимать мудрость других, но посвящать время и самосозерцанию. Думать своей головой, принимать свои, взвешенные решения.

15. Самодостаточность

Нередко новые достижения рождают зависимость. Важно уметь вовремя остановиться и сделать паузу. Оглянуться назад.

16. Чувство бытия, союзности и жизни

Большинство взрослых потеряли это чувство. Предыдущие 15 принципов дают человеку силу быть здесь и сейчас. Чувство бытия даёт нашей жизни смысл и наполненность. Быть как дети - любить по-настоящему, плакать по-настоящему, жить этим моментом.

Психотерапевт Андрис Веселовский верит: реализуя эти принципы, человек сам сделает свою жизнь гармоничной и счастливой. Однако при одном условии - все эти навыки надо неустанно практиковать!