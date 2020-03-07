Основные принципы хорошей жизни каждой женщины

Психотерапевт Андрис Веселовский ежедневно работает с налаживанием отношений пациентов - как в паре, так и с самими собой. И уже второй год подряд он был одним из вдохновляющих лекторов на Женском фестивале "Маминого клуба"!
Нередко женщины страдают от неустроенности в жизни, от дисгармоничных отношений. Андрис учит, как создать здоровые, полноценные отношения с партнёром и с собой - и делится важными принципами!
Каковы основные принципы хорошей жизни для каждой женщины?
Жизненные навыки, которые мы самостоятельно можем развивать и тренировать. Вместо того чтобы жаловаться на тяжёлую судьбу - загляните в себя и спросите: что я сама могу сделать, чтобы облегчить состояние? Основные принципы хорошей жизни дополняют друг друга и взаимодействуют - и тренируя этот навык, вы вскоре почувствуете результат.
1. Функционирующее здоровое тело
Не зря мы начинаем именно со здоровья физического тела - оно сильно влияет на общее самочувствие, самооценку. От физического комфорта зависят наши реакции на происходящее вокруг. Важно чувствовать своё тело. Не жить только умом, но и физически нагружать себя. Наблюдать, как ежедневно принимаемая пища влияет на самочувствие. Какие продукты дают энергию, какие - слабость и вялость? Это не призыв соблюдать эзотерические диеты, а скорее - научиться интуитивно чувствовать, что пойдёт на пользу, а что - нет.
2. Контроль над собой
Умение жить независимо и сохранять самообладание. Это идёт вместе с некоторой самоуверенностью - самоощущением взрослого человека. Не быть зависимым от других эмоционально.
3. Полное принятие ответственности за себя и свою жизнь
Женщины нередко годами живут в созависимых отношениях, играя роль либо маленькой девочки, либо контролирующей матери. Однако главное условие для хорошей жизни - соответствовать своему внутреннему я. Задайте себе важный вопрос: в чьих руках моя жизнь? В моих ли?
4. Внутренний покой
Быть в согласии с собой - мечта каждого человека. А чтобы этого достичь - необходимо умение управлять своей внутренней турбуленцией и эмоциями. Неотрегулированная эмоциональная сторона подвергает нас стрессу. Понаблюдайте - какие у вас реакции на происходящие события? Обрести покой в душе - нелёгкий труд, но в долговременной перспективе это важно - заботиться о своём эмоциональном благополучии.
5. Духовность
Поиски внутренней гармонии связаны с культивированием духовности и поиском смысла жизни. Важно время от времени задавать себе вопрос - какие у меня цели в жизни? Какие внутренние принципы, персональный "кодекс чести", система ценностей, чем я руководствуюсь в жизни? Духовность не всегда связана с религиозной принадлежностью, это больше вопрос веры и внутреннего роста.
6. Успехи в работе
Чувство уверенности невозможно без опыта и умения добиваться успеха в работе. Чем взрослее мы становимся, тем больше берём ответственности за себя и своих близких. Самообразование, осознание и развитие своих сильных качеств, новые цели в карьере, смелость идти к новому опыту.
7. Умение отличать красивые лозунги от реальности
Это интуиция. Могу ли я отличить правду от лжи? Разрекламированную "пустоту" от действительно ценного?
Какова моя способность разглядеть плохое отношение к себе? Держать себя в руках, не попадать в деструктивные отношения, слышать свои чувства.
8. Умение коммуницировать с окружающими
Способности к коммуникации важны не только в семье. Навык коммуникации следует оттачивать, он не даётся от природы. Важно также коммуницировать с разными социальными группами, выходить из своей зоны комфорта, быть открытой. Через это, взаимодействуя с окружающими, мы создаём впечатление о себе и позитивное или нет отношение.
9. Навык игры
Если жизнь - сплошные обязанности и работа, пропадает и вкус и радость. Способность играть рождается из внимания к своим увлечениям, делам сердца. Хобби даёт не только радость, но и прибавляет энергию, приумножает окружение единомышленников.
10. Неустанно тренировать умение быть счастливой
Чувствование счастья не вложено от природы. Его следует тренировать. Через способность радоваться мелочам, жить здесь и сейчас. Счастье рождается из любви к себе, принятия себя такой, какая есть. И не только себя, но и других - такими, какие они есть.
11. Непрерывное развитие
Это не только получение новых знаний, но и жизненная мудрость, умение адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Через жизненные трудности, их преодоление мы растём - если только открыты к извлечению опыта из ситуации. Познание себя, осознание своих особенностей, постепенная смена негативных сценариев на позитивные.
12. Творчество
Насколько я открыта новому и насколько разносторонне могу посмотреть на ситуацию? Как я могу самовыражаться, добиваться новых форм и получать фитбэк? Творческая сила женщины приятна и естественна, только доверьтесь ей!
13. Знания
В наше время не обязательно иметь учёную степень, чтобы быть специалистом в своём деле. Важно уметь найти нужную информацию вовремя, не бояться вызовов и справляться с ними.
14. Мотивировать, развивать, укреплять творческую силу мысли
Не только слушать, читать, воспринимать мудрость других, но посвящать время и самосозерцанию. Думать своей головой, принимать свои, взвешенные решения.
15. Самодостаточность
Нередко новые достижения рождают зависимость. Важно уметь вовремя остановиться и сделать паузу. Оглянуться назад.
16. Чувство бытия, союзности и жизни
Большинство взрослых потеряли это чувство. Предыдущие 15 принципов дают человеку силу быть здесь и сейчас. Чувство бытия даёт нашей жизни смысл и наполненность. Быть как дети - любить по-настоящему, плакать по-настоящему, жить этим моментом.
Психотерапевт Андрис Веселовский верит: реализуя эти принципы, человек сам сделает свою жизнь гармоничной и счастливой. Однако при одном условии - все эти навыки надо неустанно практиковать!
"Взаимодействие между творческим и разрушительным началом постоянно! Если человек не строит себе хорошую жизнь, придут несчастные случаи, болезни, депрессия, беспокойство. Нельзя чувствовать себя хорошо все время, но в целом можно быть позитивным! Если человек не работает сам с собой, он деградирует. Чтобы вырастить урожай, его нужно выращивать, защищать и пропалывать. Те, кто стремится - преуспеют!"