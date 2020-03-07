СМИ: Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет airBaltic, вылетающий в Ригу

Известно, что инцидент произошел 6 марта в аэропорту Пулково. Ефремов должен был вылететь в Ригу самолетом авиакомпании airBaltic.

Журналисты сообщают, что в отношении актера составлен протокол об административном правонарушении. Ему пришлось остаться в Санкт-Петербурге.

Супруга артиста Софья Кругликова прокомментировала происшествие. Она заявила телеканалу "360", что Ефремов великолепный артист. Она утверждает, что актер не был пьян, а лишь изображал это состояние. Его талант заставил всех в это поверить.