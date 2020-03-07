СМИ: Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет airBaltic, вылетающий в Ригу

Актер Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Издание "Фонтанка.ру" сообщает, что артиста не пустили в самолет по причине его алкогольного опьянения. Об это пишет Lenta.ru.
Известно, что инцидент произошел 6 марта в аэропорту Пулково. Ефремов должен был вылететь в Ригу самолетом авиакомпании airBaltic.
Журналисты сообщают, что в отношении актера составлен протокол об административном правонарушении. Ему пришлось остаться в Санкт-Петербурге.
Супруга артиста Софья Кругликова прокомментировала происшествие. Она заявила телеканалу "360", что Ефремов великолепный артист. Она утверждает, что актер не был пьян, а лишь изображал это состояние. Его талант заставил всех в это поверить.
Женщина указала, что перевозчику не подошел "масштаб гения".
"Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете", - цитирует Кругликову Lenta.ru.