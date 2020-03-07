Сб, 7.03.2020
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  • СМИ: Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет airBaltic, вылетающий в Ригу

СМИ: Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет airBaltic, вылетающий в Ригу

Михаил Ефремов

ФОТО: Кадр из фильма "12"

Актер Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Издание "Фонтанка.ру" сообщает, что артиста не пустили в самолет по причине его алкогольного опьянения. Об это пишет Lenta.ru. 

Известно, что инцидент произошел 6 марта в аэропорту Пулково. Ефремов должен был вылететь в Ригу самолетом авиакомпании airBaltic.

Журналисты сообщают, что в отношении актера составлен протокол об административном правонарушении. Ему пришлось остаться в Санкт-Петербурге. 

Супруга артиста Софья Кругликова прокомментировала происшествие. Она заявила телеканалу "360", что Ефремов великолепный артист. Она утверждает, что актер не был пьян, а лишь изображал это состояние. Его талант заставил всех в это поверить.

Женщина указала, что перевозчику не подошел "масштаб гения".

"Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете",  - цитирует Кругликову Lenta.ru.

Напомним, ранее Михаил Ефремов на даче в Юрмале повредил ребро.

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