Вс, 8.03.2020
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"Это просто хайп!": Ольга Бузова выпустила новый хит о предательстве в любви

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

В среду, 4 марта, на официальном YouTube-канале Ольги Бузовой был опубликован новый трек "Swipe". Об этом пишет EHR.

EHR отмечает, что этим треком Бузова попыталась донести до фанатов, чтобы они честно говорили о своих чувствах друг другу и не заводили отношения ради выгоды.

"Песня "Swipe" — о том, что если что-то связано с хайпом, то он него надо уходить. Меня очень расстраивает, что меня называют королевой хайпа. Я против него, я за искренние чувства, за настоящую любовь", - цитируют Ольгу журналисты. 

Всего за несколько дней аудио уже попала в тренды и его прослушало 619 тысяч человек. Под треком оставлено 14 тысяч лайков. 

"Мы в трендах YouTube! Спасибо Вам, мои хорошие. Спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова. Я все читаю, все вижу и мне так приятно! Каждому из вас я дарю поцелуй и свое сердечко", - написала Бузова в комментариях. 

Напомним, ранее Лера Кудрявцева заявила, что уходит с "Муз-ТВ". Звезду обидело, что ее заменили Ольгой Бузовой. 

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