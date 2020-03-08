"Это просто хайп!": Ольга Бузова выпустила новый хит о предательстве в любви

EHR отмечает, что этим треком Бузова попыталась донести до фанатов, чтобы они честно говорили о своих чувствах друг другу и не заводили отношения ради выгоды.

"Песня "Swipe" — о том, что если что-то связано с хайпом, то он него надо уходить. Меня очень расстраивает, что меня называют королевой хайпа. Я против него, я за искренние чувства, за настоящую любовь", - цитируют Ольгу журналисты.

Всего за несколько дней аудио уже попала в тренды и его прослушало 619 тысяч человек. Под треком оставлено 14 тысяч лайков.

"Мы в трендах YouTube! Спасибо Вам, мои хорошие. Спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова. Я все читаю, все вижу и мне так приятно! Каждому из вас я дарю поцелуй и свое сердечко", - написала Бузова в комментариях.