Отца гостя обсыпали личинками и тараканами: в Сети "разнесли" новое шоу Ивлеевой

Первым гостем звезды стал певец Тима Белорусских. Несмотря на большое количество недовольных и упреков в сторону Насти, что шоу стало скучным, выпуск набрал 3,4 миллиона просмотров.

Но настоящий гнев подписчиков обрушился на Ивлееву после следующего выпуска, где гостем стал хип-хоп певец Niletto.

Пользователей Сети ужаснули слабые вопросы, упреки касательно денег и заработка, поведение Насти. Кроме того, не понравилось, что артисту пришлось есть тараканов.

Последней каплей стало то, что в финале выпуска создатели программы обсыпали пожилого отца исполнителя мукой, вареньем, живыми личинками и тараканами.

Большинству подписчиков выпуск не понравился и показался даже противным. Они поспешили об этом сообщить Насте.

Выпуск с Niletto собрал чуть более двух миллионов просмотров. 94 тысячи человек оценили выпуск положительно, но 20 тысяч поставили "дизлайк".

Большая часть комментаторов считает, что Ивлееву испортила хорошая жизнь и большой заработок. В последнее время она начала слишком хвастаться элементами красивой жизни: дорогие покупки, украшения, еда и т.п.