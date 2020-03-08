Отца гостя обсыпали личинками и тараканами: в Сети "разнесли" новое шоу Ивлеевой
Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева выпустила новый сезон своей YouTube-программы. Теперь шоу получило название AGENTSHOW LAND и стало проходить в атмосфере цирка и парка аттракционов.
Первым гостем звезды стал певец Тима Белорусских. Несмотря на большое количество недовольных и упреков в сторону Насти, что шоу стало скучным, выпуск набрал 3,4 миллиона просмотров.
Но настоящий гнев подписчиков обрушился на Ивлееву после следующего выпуска, где гостем стал хип-хоп певец Niletto.
Пользователей Сети ужаснули слабые вопросы, упреки касательно денег и заработка, поведение Насти. Кроме того, не понравилось, что артисту пришлось есть тараканов.
Последней каплей стало то, что в финале выпуска создатели программы обсыпали пожилого отца исполнителя мукой, вареньем, живыми личинками и тараканами.
Большинству подписчиков выпуск не понравился и показался даже противным. Они поспешили об этом сообщить Насте.
Выпуск с Niletto собрал чуть более двух миллионов просмотров. 94 тысячи человек оценили выпуск положительно, но 20 тысяч поставили "дизлайк".
Большая часть комментаторов считает, что Ивлееву испортила хорошая жизнь и большой заработок. В последнее время она начала слишком хвастаться элементами красивой жизни: дорогие покупки, украшения, еда и т.п.
"Теперь понятно, что это ее нутро, да еще и с такой жирной порцией снобизма", "Теряешь свою изюминку, Настюха. Раньше шутканет - ржешь, а сейчас мат на мате и не смешно", "Думали, будет трешово, а вышло зашкварно!", "Продолжать смотреть нет желания", "Настя хвастается своими "безделушками" - то часы, то кольцо, то ещё что", - писали разгневанные фолловеры.
Напомним, ранее Ивлеева и Элджей рассказали, как поели лобстеров на 1243 евро.