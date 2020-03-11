Ср, 11.03.2020
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  • Пресняков-страший о вокальных конкурсах: "Мне непонятно, как туда попадают участники"

Пресняков-страший о вокальных конкурсах: "Мне непонятно, как туда попадают участники"

ФОТО: https://www.instagram.com/v.p.presnyakov/?hl=en

Своим мнением о телевизионных вокальных конкурсах поделился Владимир Пресняков-старший. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Знаменитый российский музыкант Владимир Пресняков-старший отмечает, что в последнее время мало смотрит музыкальные конкурсы. С годами они потеряли свою свежесть. в наставниках на шоу "Голос" сейчас случайные люди, а раньше были настоящие артисты, которых уважали - Александр Градский, Леня Агутин, Пелагея.

"Там много вкусовщины, мне непонятно, как туда попадают участники", - удивляется он.

Владимимр Петрович не понимает, почему одни проходят дальше, а другие нет.

"Подозреваю, да и умные знающие люди часто говорят, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач", - предполагает он.

Музыкант любит смотреть иностранные шоу в Сети, где нет подобного. Пресняков -старший часто не понимает выбор судей.

"Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает. А возмущенные зрители потом пишут в соцсетях. Кроме ерунды, там бывают и весьма меткие замечания", - говорит он. 

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