Усыновленные иностранцами дети написали в Минблаг: это лучшее, что случилось с нами

В письмах дети рассказывают о своем опыте, благодарят Латвию за возможность обрести семью, в которой о них заботятся, учитывают их желания и нужды. Авторы некоторых писем - уже совершеннолетние, рассказывают, чем сейчас занимаются- например, учатся на полицейского, медсестру, у кого-то есть уже свои семьи.

Некоторые пишут, что не забыли Латвию, следят за событиями на родине, готовят национальные блюда и разговаривают на латышском языке с друзьями, которые остались в Латвии.

Также в письмах некоторых указывают, что усыновление это лучшее, что с ними случалось в жизни.

Эксперты Минблага призовут создать рабочую группу, с целью найти возможность улучшить регулирование. Для подростков, которые живут в детских домах, усыновление за границей - единственная возможность изменить свою жизнь, потому что в Латвии усыновляют, как правило, детей в возрасте до шести лет и с хорошим здоровьем, заявила ранее в интервью Латвийскому радио глава министр благосостояния Рамона Петравича.

Как сообщалось, в среду, 4 марта, большинство депутатов комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержало введение моратория на усыновление за границу детей, находящихся на внесемейной опеке, до разработки новых норм.Депутаты предлагают разработать нормы, полностью запрещающие усыновление за границу или строго ограничивающие его и допускающие только исключения.

В настоящее время правила Кабинета министров предусматривают, что ребенок из семьи опекунов может быть усыновлен за границу только родственниками, а ребенок из детского дома может быть усыновлен за границу в случае, если в Латвии ему не удается найти семью.