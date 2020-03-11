Депутат Сейма заявил, что люди скупают рыбные консервы. Его попросили не сеять панику

"Время консервов пришло. Спрос растет просто космос. До этого в истории это свидетельствовало о преддверии тяжелого экономического кризиса или войне", - написал он.

В свою очередь совладелец рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Андрис Бите в Twitter призвал Шмитса не сеять панику, указав, что спрос на рыбные консервы свидетельствует о неадекватной реакции людей на события.

Бите также обратил внимание на то, что в отрасли "пока что все рулит", однако усиленный сейчас спрос на продукцию отрасли негативно повлияет позднее, когда жители эти продукты не будут покупать, пока не доедят запасы.

Шмитс ответил, что панику он не сеет. "Никакой паники. Надо покупать консервы! В экономическом кризисе нет обязательно ничего плохого. Это время и серьезно подумать о "зеленом курсе" и подобных вещах", - отметил он.

Совладелец и директор по маркетингу предприятия Karavela Янис Энделе агентству LETA подтвердил, что под влиянием кризиса объемы продаж рыбных консервов выросли.

"Если в крупных странах потребителей запугивают, то они идут в магазин и покупают то, что можно долго хранить - мясные консервы, макароны и т.д. И рыбные консервы находятся в группе, которую покупают чаще в тревоге, что придется сидеть дома. Поэтому и начали чувствовать рост объема", - сказал Энделе.