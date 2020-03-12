"В новостях все выглядит страшнее". Наблюдения латвийца в "закрытой" из-за Covid-19 Генуе

В настоящее время Лигурия и находящаяся в ней Генуя остаются регионом, где меньше всего зараженных Covid-19. Чтобы не допустить распространения инфекции, город изолирован — на главных магистралях стоят контрольно-пропускные блокпосты, введен режим пропусков: для въезда или выезда необходимо веское обоснование. За нарушение режима карантина также положен штраф от 200 евро.

Впрочем, как отмечает Роман, введенные ограничения довольно легко можно обойти: законодательного определения, что является и что не является веской причиной — не существует.

"За пересечение границы "красной зоны" грозит штраф, при повторных нарушениях — арест до трех месяцев. Но это чистая формальность — нет регуляции, что является или не является веской причиной для пересечения [границы "красной зоны"]. Поехать просто погулять к морю — это не веская причина, а необходимость съездить к родственникам — да. [...]

Запрет на въезд касается севера Италии, Австрии и Швейцарии. Сейчас город изолирован. Все школы и университеты закрыты, обучение проводится в онлайн-режиме.

Университеты быстро подстроились. Можно также встретиться с учителями, но в класс могут прийти не больше двух человек и только для индивидуальных консультаций", — рассказывает Роман.

По его признанию, в новостях все выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Вместе с тем бывший рижанин отмечает и то, что жители, похоже, воспринимают угрозу коронавируса не до конца серьезно.

"Люди либо не понимают, насколько это серьезно, либо просто не относятся к этому серьезно. [...] Практически никто не ходит в масках. Люди не боятся.

Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. [...] Сегодня писали в новостях, что люди не совсем понимают режим "сидите дома и лишний раз не выходите", — говорит экс-рижанин.

По словам Романа, никакого особенного ажиотажа в магазинах тоже нет — продуктов хватает, покупатели их не сметают с полок. Цены остаются прежними.

"Ночью были очереди в некоторых круглосуточных супермаркетах. В больших магазинах люди более-менее раскупают продукты долгого хранения — например, молоко, которое не портится, пасту томатную, которая может стоять долго — такое разбирают. Но в маленьких магазинах, экспресс-супермаркетах, продуктов достаточно, необходимости закупаться нет никакой. Можно каждый день ходить в магазин, покупать по чуть-чуть, как и всегда. Мы с этим каких-то трудностей не испытываем вообще. Ходим в магазин, на полках все, что нужно — все есть. Нет такого, что сталкиваемся с дефицитом каких-то продуктов.

Цены остаются прежние. Никто не пытается на этом заработать. Единственное, маски начали дорожать и, в особенности, антисептики для рук — жидкие гели.