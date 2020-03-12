"В новостях все выглядит страшнее". Наблюдения латвийца в "закрытой" из-за Covid-19 Генуе

В понедельник, 9 марта, власти Италии ввели общенациональный карантин из-за распространения нового коронавируса Covid-19. Как выглядит жизнь изнутри закрытого на карантин отдельно взятого региона Италии? Чтобы узнать это, RUS.TVNET связался с латвийцем, переехавшим на постоянное место жительства в Геную.
В настоящее время Лигурия и находящаяся в ней Генуя остаются регионом, где меньше всего зараженных Covid-19. Чтобы не допустить распространения инфекции, город изолирован — на главных магистралях стоят контрольно-пропускные блокпосты, введен режим пропусков: для въезда или выезда необходимо веское обоснование. За нарушение режима карантина также положен штраф от 200 евро.
Впрочем, как отмечает Роман, введенные ограничения довольно легко можно обойти: законодательного определения, что является и что не является веской причиной — не существует.
"За пересечение границы "красной зоны" грозит штраф, при повторных нарушениях — арест до трех месяцев. Но это чистая формальность — нет регуляции, что является или не является веской причиной для пересечения [границы "красной зоны"]. Поехать просто погулять к морю — это не веская причина, а необходимость съездить к родственникам — да. [...]
Запрет на въезд касается севера Италии, Австрии и Швейцарии. Сейчас город изолирован. Все школы и университеты закрыты, обучение проводится в онлайн-режиме.
Университеты быстро подстроились. Можно также встретиться с учителями, но в класс могут прийти не больше двух человек и только для индивидуальных консультаций", — рассказывает Роман.
По его признанию, в новостях все выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Вместе с тем бывший рижанин отмечает и то, что жители, похоже, воспринимают угрозу коронавируса не до конца серьезно.
"Люди либо не понимают, насколько это серьезно, либо просто не относятся к этому серьезно. [...] Практически никто не ходит в масках. Люди не боятся.
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. [...] Сегодня писали в новостях, что люди не совсем понимают режим "сидите дома и лишний раз не выходите", — говорит экс-рижанин.
По словам Романа, никакого особенного ажиотажа в магазинах тоже нет — продуктов хватает, покупатели их не сметают с полок. Цены остаются прежними.
"Ночью были очереди в некоторых круглосуточных супермаркетах. В больших магазинах люди более-менее раскупают продукты долгого хранения — например, молоко, которое не портится, пасту томатную, которая может стоять долго — такое разбирают. Но в маленьких магазинах, экспресс-супермаркетах, продуктов достаточно, необходимости закупаться нет никакой. Можно каждый день ходить в магазин, покупать по чуть-чуть, как и всегда. Мы с этим каких-то трудностей не испытываем вообще. Ходим в магазин, на полках все, что нужно — все есть. Нет такого, что сталкиваемся с дефицитом каких-то продуктов.
Цены остаются прежние. Никто не пытается на этом заработать. Единственное, маски начали дорожать и, в особенности, антисептики для рук — жидкие гели.
В первые дни эти товары стали пропадать с полок, люди начали их скупать. На этом некоторые пытались заработать, но есть Amazon, в Италии он пользуется большой популярностью, оттуда все это можно заказать, в принципе, по таким же ценам, как и были", — поясняет местный житель.
Генуя — популярный туристический город. Как отмечает Роман, сейчас он заметно опустел.
"Туристов практически нет. Обычно в это время уже начинается туристический сезон, но сейчас очень мало туристов, и в последние дни в городе намного меньше людей стало. Если в пять-шесть часов раньше был час-пик и пробки, то вчера улицы были уже полупустые. И вечером никого на улицах нет, люди по большей части остаются дома. [...]
Клубы закрыты, но барам разрешено работать. Единственное что — ввели правило: метр дистанции между людьми. В любом заведении сейчас об этом размещены напоминания.
В общественном транспорте также нельзя пользоваться передней дверью и подходить к водителю — это правило введено с понедельника. [...] Около дома у нас кальянная, и все равно молодежь ходит, сильно как-то не парится по этому поводу, что там коронавирус. [...]
Паники вообще не чувствуется. Немного больше, может быть, переживают люди постарше, но те, кто помоложе — никто не парится, никто не переживает, все работают как прежде.
Единственное — кто может работать удаленно, работает из дома. [...] По-прежнему выходить можно, гулять можно. Советуют сидеть дома, но в точках, где пешеходные дороги, там по-прежнему на выходных много людей. Все как обычно", — заключает Роман.
Как сообщал RUS.TVNET, cо вторника, 10 марта, по всей территории Италии вводится режим карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Решение распространить карантинные меры на всю Италию приняли власти страны вечером в понедельник, 9 марта. Указ предусматривает закрытие практически всех публичных мест и отмену мероприятий, включая спортивные. Режим карантина введен до 3 апреля. Власти призывают жителей оставаться дома.