Фото: Татьяна Брухунова и Евгений Петросян похвастались роскошным отдыхом в Дубае

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что 74-летний Петросян и его молодая супруга поселились в одном из самых дорогих отелей на острове Палм-Джумейра.

Брухунова не спешит публиковать снимки в купальнике. Она, как и раньше, старается придерживаться стиля oversize.

Известно, что из номера открывается вид на Персидский залив. Татьяна опубликовала в сторис видео, в котором показала огромную кровать, усыпанную лепестками роз.

"Как же я давно об этом мечтала. Кто бы знал!" - сказала она на видео.

А вот Евгений Ваганович продемонстрировал довольно смелое фото - обнаженный торс. Артист показал своим подписчикам, как он загорает, лежа в шезлонге.

"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон..." - написал юморист под снимком.

Стоит сказать, что фолловеры в комментариях положительно отнеслись к столь пикантному снимку Петросяна.