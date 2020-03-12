Фото: Татьяна Брухунова и Евгений Петросян похвастались роскошным отдыхом в Дубае

Очевидно, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не боятся коронавируса. Пара отправилась в отпуск и делится в соцсетях фрагментами своего пребывания на солнечном пляже.
Издание "Комсомольская правда" сообщает, что 74-летний Петросян и его молодая супруга поселились в одном из самых дорогих отелей на острове Палм-Джумейра.
Брухунова не спешит публиковать снимки в купальнике. Она, как и раньше, старается придерживаться стиля oversize.
Известно, что из номера открывается вид на Персидский залив. Татьяна опубликовала в сторис видео, в котором показала огромную кровать, усыпанную лепестками роз.
"Как же я давно об этом мечтала. Кто бы знал!" - сказала она на видео.
А вот Евгений Ваганович продемонстрировал довольно смелое фото - обнаженный торс. Артист показал своим подписчикам, как он загорает, лежа в шезлонге.
"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон..." - написал юморист под снимком.
Стоит сказать, что фолловеры в комментариях положительно отнеслись к столь пикантному снимку Петросяна.
"Секси!", "Вот это отдых", "Как хорош", "Дамы, держите себя в руках!", "Красавчик", "Отлично выглядите!" - писали подписчики.