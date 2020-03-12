В связи с Covid-19 в Латвии введена чрезвычайная ситуация

Отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

Для посещения детских садов родители детей уже завтра, 13 марта, должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Туроператорам поручено по возможности перенести запланированные и не планировать новые туристические поездки в охваченные Covid-19 страны и регионы. В пределах возможностей учреждениям и предприятиям поручено отменить, перенести и не планировать также рабочие поездки и командировки в эти регионы.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, у которых появились симптомы острой инфекции дыхательных путей - насморк, кашель, воспаление горла, повышение температуры тела, нарушения дыхания - следует немедленно обращаться за помощью по телефону 113.

Также людей, вернувшихся из регионов распространения Covid-19, настоятельно просят не подвергать риску инфицирования окружающих, сокращая прямые контакты - не принимать гостей, не посещать общественные места, учреждения, не ходить на работу, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Для покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости рекомендуется пользоваться доставкой, избегая прямого контакта с сотрудником доставки, или просить об этом близких и друзей, которые должны оставить пакет с продуктами у дверей.

Если нет других возможностей, магазин можно посетить с медицинской маской на лице, в часы, когда там меньше людей, соблюдая дистанцию 2 метра от других посетителей и продавцов и придерживаясь гигиенических требований.