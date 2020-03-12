ВИДЕО ⟩ Группа "Би-2" срочно обратилась к поклонникам в связи с эпидемией коронавируса

"Друзья, важные новости: мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллинне и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты", - говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на следующие пункты:

— постановлением правительства Чехии о запрете массовых мероприятий количеством более 100 человек;

— призывом Министра здравоохранения Германии отменить все массовые мероприятия и ситуацией с распространением коронавируса в Германии;

— указом мэра Москвы № 12-УМ,

Концерты Би-2 11 марта в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе перенесены. Все приобретённые на них билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений.

Концерты Би-2 17 марта в Таллинне и 20 марта в Риге на данный момент должны состояться по плану — артисты следят за ситуацией и будут информировать поклонников обо всех возможных изменениях.