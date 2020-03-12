ВИДЕО ⟩ Группа "Би-2" срочно обратилась к поклонникам в связи с эпидемией коронавируса

Группа "Би-2", чей концерт запланирован в Таллинне на 17 марта, а в Риге на 20 марта, обратилась к своим поклонникам по всей Европе в связи с пандемией коронавируса.
"Друзья, важные новости: мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллинне и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты", - говорится в сообщении.
Стоит обратить внимание на следующие пункты:
— постановлением правительства Чехии о запрете массовых мероприятий количеством более 100 человек;
— призывом Министра здравоохранения Германии отменить все массовые мероприятия и ситуацией с распространением коронавируса в Германии;
— указом мэра Москвы № 12-УМ,
Концерты Би-2 11 марта в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе перенесены. Все приобретённые на них билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений.
Концерты Би-2 17 марта в Таллинне и 20 марта в Риге на данный момент должны состояться по плану — артисты следят за ситуацией и будут информировать поклонников обо всех возможных изменениях.
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Друзья, важные новости: мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты. ⠀ В связи с: — постановлением правительства Чехии о запрете массовых мероприятий количеством более 100 человек; — призывом Министра здравоохранения Германии отменить все массовые мероприятия и ситуацией с распространением коронавируса в Германии; — указом мэра Москвы № 12-УМ, ⠀ Концерты Би-2 11 марта в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе перенесены. Все приобретённые на них билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений. ⠀ Концерты Би-2 17 марта в Таллине и 20 марта в Риге на данный момент должны состояться по плану — мы внимательнейшим образом следим за ситуацией в этих странах и будем информировать вас обо всех возможных изменениях. ⠀ Берегите себя! #Би2