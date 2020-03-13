Сергей Жуков о нападении фанатки: "Ей зачем-то нужна была моя кровь"

Артистам не только кидали под ноги нижнее белье и признавались в любви, бывали и опасные случаи.

На одном из концертов Сергей Жуков здоровался за руки с девушками, которые стояли в первом ряду. Внезапно певец ощутил резкую боль. Артист посмотрел на свои руки и увидел, что его ладонь истекает кровью.