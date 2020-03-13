Сергей Жуков о нападении фанатки: "Ей зачем-то нужна была моя кровь"

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков вспомнил случай, когда его ранила поклонница прямо на концерте. Об этом он рассказал на YouTube-шоу "Бар в большом городе".
Артистам не только кидали под ноги нижнее белье и признавались в любви, бывали и опасные случаи.
На одном из концертов Сергей Жуков здоровался за руки с девушками, которые стояли в первом ряду. Внезапно певец ощутил резкую боль. Артист посмотрел на свои руки и увидел, что его ладонь истекает кровью.
"Это была девочка с лезвием — ей зачем-то нужна была моя кровь. Наверное, приворожить, провести какой-то ритуал", - вспоминает он.
Фанатку не успели задержать. Она обернула лезвие салфеткой и скрылась в толпе.