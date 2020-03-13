Пт, 13.03.2020
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Сергей Жуков о нападении фанатки: "Ей зачем-то нужна была моя кровь"

Сергей Жуков

ФОТО: скриншот видео

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков вспомнил случай, когда его ранила поклонница прямо на концерте. Об этом он рассказал на YouTube-шоу "Бар в большом городе".

Артистам не только кидали под ноги нижнее белье и признавались в любви, бывали и опасные случаи. 

На одном из концертов Сергей Жуков здоровался за руки с девушками, которые стояли в первом ряду. Внезапно певец ощутил резкую боль. Артист посмотрел на свои руки и увидел, что его ладонь истекает кровью. 

"Это была девочка с лезвием — ей зачем-то нужна была моя кровь. Наверное, приворожить, провести какой-то ритуал", - вспоминает он. 

Фанатку не успели задержать. Она обернула лезвие салфеткой и скрылась в толпе.

Ранее Сергей Жуков честно описал жизнь в "лихие 90-е".

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