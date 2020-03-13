Лолита собралась замуж в шестой раз

13 марта состоится очередное заседание по бракоразводному процессу между певицей Лолитей и ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Об этом пишет StarHit.ru.
СМИ постоянно следила за артисткой и ее скандальным разводом. Напомним, что Лолита выступила в адрес Иванова с обвинениями в изменах. Вместе с адвокатом Сергеем Жориным она пытается добиться того, чтобы их союз признали фиктивным.
Напомним, Лолита указала, что Иванов кормил ее опасными пищевыми добавками.
Издание StarHit.ru пишет, что звезда хочет поскорее развестись, так как вновь собирается замуж.
Лолита заверила журналистов, что хотела бы уже положить конец бракоразводному процессу.
"Все, что можно, мы уже доказали. Что брак вполне фиктивен, плюс у нас есть пара дел, которые вполне можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла далее затягивать сие, в виду моей личной жизни, уважения к человеку, который находится рядом со мной", - сказала она.
Тем не менее Лолита понимает, что "предоставила медийную площадку для заработка".
"Чем быстрее будет стоять штампик, тем меньше будет походов и заработков на мне", - указала она.