Лолита собралась замуж в шестой раз

"Все, что можно, мы уже доказали. Что брак вполне фиктивен, плюс у нас есть пара дел, которые вполне можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла далее затягивать сие, в виду моей личной жизни, уважения к человеку, который находится рядом со мной", - сказала она.