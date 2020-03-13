Какие меры безопасности в связи с Covid-19 нужно соблюдать на школьных каникулах?

Сегодня таким вопросом задаются многие родители. Полезными советами делятся приглашенный специалист, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Нет – посещению общественных мест, да – прогулкам на свежем воздухе!

Обычно на каникулы родители планируют развлечения, поездки, посещение публичных мероприятий вместе с детьми... А как быть сегодня, в условиях пандемии Covid-19?

Можно ли посещать, например, кинотеатры, театры, музеи? Как подчеркивает семейный врач Зитмане, сейчас определенно не следует планировать путешествия, так как во многих странах произошло распространение вируса.

В Латвию вирус также попал из-за границы, а также имел место случай заражения им на месте, в нашей стране.

Поэтому нужно соблюдать особые меры предосторожности. Сегодня любое общественное место – будь то кинотеатр, музей или театр – представляет потенциальную опасность.

Учитывая стремительное распространение вируса, во время каникул лучше не посещать общественные места и избегать большого скопления людей. Однако не следует все время сидеть дома. Можно смело отправляться на прогулки на свежем воздухе, например, в лес или на море.

Отложите все путешествия!

Многие запланировали на этот период более дальние путешествия или поездки по странам Балтии. Зитмане подчеркивает, что сейчас путешествовать определенно не следует, так как в соседних странах также были случаи заражения.

Там, где много людей – в гостиницах, СПА-комплексах, местах развлечений, больше вероятность заразиться вирусом.

Не нужно переживать из-за неудавшейся поездки или других несостоявшихся мероприятий – вместо этого спланируйте прогулки на свежем воздухе, например, по взморью, лесу, природным тропам. Если есть возможность, можно поехать в деревню. И не забывайте о мытье рук и дезинфекции , напоминает врач.

Могут ли за детьми присматривать бабушки и дедушки?

Семейный врач объясняет, что такую возможность каждый должен оценить индивидуально, так как мы не можем быть уверенными, что не заразились вирусом.

Поэтому, если у бабушек и дедушек хронические заболевания, например, сахарный диабет, сердечная недостаточность, астма, лучше их сейчас не навещать, ибо, как уже говорилось,

пожилые и люди с хроническими заболеваниями болеют вирусом тяжелее и с осложнениями, которые, увы, могут быть летальными.

Совет фармацевта

Фармацевт Занда Озолиня подтверждает: чувствуется, что люди в аптеках взволнованы из-за вируса. Они больше стараются укреплять иммунитет – не только из-за чрезвычайной ситуации, но в основном из-за последствий весенней усталости. Укреплением иммунитета интересуются и пожилые люди, и молодежь. Однако о здоровье детей родители больше консультируются с врачами.

В связи с Covid-19 люди в аптеках чаще всего спрашивают маски и средства для дезинфекции рук.

Фармацевт напоминает – чтобы укрепить иммунитет, и детям, и их родителям, а также бабушкам и дедушкам важно хорошо питаться, регулярно проветривать помещения, соблюдать персональную гигиену, воздерживаться от посещения публичных мероприятий и ответственно относиться к другим людям! Если человек чувствует, что болен, он должен оставаться дома!

При подозрениях о заражении Covid-19 ни в коем случае не нужно идти ни в аптеку, ни в другие общественные места, а звонить в службу неотложной медицинской помощи!