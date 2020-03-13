Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную
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  • "Не хочу быть очагом коронавируса": Филипп Киркоров обратился к поклонникам

Видео ⟩ "Не хочу быть очагом коронавируса": Филипп Киркоров обратился к поклонникам

Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров сделал заявление в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Латвии на своей Instagram-странице.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации правительства Эстонии, Латвии и Литвы, беспокоясь о безопасности и здоровье людей, я принял непростое решение перенести концерты", - сказала на видео артист. 

Он объяснил, что на всех мероприятиях ожидались аншлаги.

"Не хочу быть очагом распространения коронавируса, учитывая, что ожидались аншлаги, а это значит — большое скопление людей", - указал Киркоров. 

Для артиста стало задачей — обезопасить своих зрителей.

"Дорогие поклонники, держитесь, берегите себя. Я не могу рисковать вашим здоровьем. Все в ожидании, когда ситуация стабилизируется и появится позитивный тренд, чтобы встретиться с вами... Соблюдайте правила, установленные государством. Шоу должно продолжаться!" - подытожил Филипп. 

Артист огласил списки с новыми датами:

3.10.2020 - Таллин, Эстония

4.10.2020 - Рига, Латвия

5.10.2020 - Шауляй, Литва

6.10.2020 - Вильнюс, Литва

8.10.2020 - Клайпеда, Литва

Все приобретенные ранее билеты действительны.

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