Видео ⟩ "Не хочу быть очагом коронавируса": Филипп Киркоров обратился к поклонникам

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров сделал заявление в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Латвии на своей Instagram-странице.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации правительства Эстонии, Латвии и Литвы, беспокоясь о безопасности и здоровье людей, я принял непростое решение перенести концерты", - сказала на видео артист.
Он объяснил, что на всех мероприятиях ожидались аншлаги.
"Не хочу быть очагом распространения коронавируса, учитывая, что ожидались аншлаги, а это значит — большое скопление людей", - указал Киркоров.
Для артиста стало задачей — обезопасить своих зрителей.
"Дорогие поклонники, держитесь, берегите себя. Я не могу рисковать вашим здоровьем. Все в ожидании, когда ситуация стабилизируется и появится позитивный тренд, чтобы встретиться с вами... Соблюдайте правила, установленные государством. Шоу должно продолжаться!" - подытожил Филипп.
Артист огласил списки с новыми датами:
3.10.2020 - Таллин, Эстония
4.10.2020 - Рига, Латвия
5.10.2020 - Шауляй, Литва
6.10.2020 - Вильнюс, Литва
8.10.2020 - Клайпеда, Литва
Все приобретенные ранее билеты действительны.