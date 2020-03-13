Видео ⟩ "Не хочу быть очагом коронавируса": Филипп Киркоров обратился к поклонникам

"Дорогие поклонники, держитесь, берегите себя. Я не могу рисковать вашим здоровьем. Все в ожидании, когда ситуация стабилизируется и появится позитивный тренд, чтобы встретиться с вами... Соблюдайте правила, установленные государством. Шоу должно продолжаться!" - подытожил Филипп.