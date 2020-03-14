Еще 9. В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 26 человек

В минувшие сутки проведено 258 анализов, из них положительными были девять. В общей сложности на данный момент проверены 666 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

❗️Pēdējā diennaktī veikti 258 laboratoriskie izmeklējumi, no tiem pozitīvi 9. Kopā izmeklētas 666 personas, Latvijā apstiprināti 26 COVID-19 saslimšanas gadījumi.

❗️Šodien SPKC veidos karti, kurā būs attēlota saslimstības izplatība Latvijā. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 14, 2020

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций. С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Правительство также призвало всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.