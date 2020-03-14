Еще 9. В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 26 человек

В субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.
В минувшие сутки проведено 258 анализов, из них положительными были девять. В общей сложности на данный момент проверены 666 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
❗️Pēdējā diennaktī veikti 258 laboratoriskie izmeklējumi, no tiem pozitīvi 9. Kopā izmeklētas 666 personas, Latvijā apstiprināti 26 COVID-19 saslimšanas gadījumi.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 14, 2020
❗️Šodien SPKC veidos karti, kurā būs attēlota saslimstības izplatība Latvijā.
Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.
Родители посещающих детские сады детей должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.
Также прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно, за исключением централизованных экзаменов.
Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций. С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Правительство также призвало всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.
Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию".