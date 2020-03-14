Сб, 14.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Еще 9. В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 26 человек

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек. 

В минувшие сутки проведено 258 анализов, из них положительными были девять. В общей сложности на данный момент проверены 666 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций. С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Правительство также призвало всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию". 

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