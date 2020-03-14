"Что будет дальше, я не знаю": Жена рэпера Джигана сделала заявление

Российская модель и бизнес-леди Оксана Самойлова прервала молчание. Девушка опровергла все обвинения в адрес Джигана и вступилась за него. Об этом она написала на своей в Instagram-странице.
"Даже не знаю с чего начать... Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне все-таки придется дать", - начала свое объяснение Оксана.
Она указала, что ни ее ни детей никто не бил. Она также не собирается лишать Джигана родительских прав.
"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю... Спасибо всем за поддержку и сопереживания", - подытожила Самойлова.
Следовательно, модель опровергла информацию СМИ о том,что Джиган ее избил, а также, что она собирается развестись с отцом своих четверых детей и лишить его родительских прав.
Напомним, сейчас рэпер Джиган находится в элитном наркологическом диспансере.