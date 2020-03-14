Сб, 14.03.2020
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"Что будет дальше, я не знаю": Жена рэпера Джигана сделала заявление

Оксана Самойлова и Джиган

ФОТО: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/?hl=en

Российская модель и бизнес-леди Оксана Самойлова прервала молчание. Девушка опровергла все обвинения в адрес Джигана и вступилась за него. Об этом она написала на своей в Instagram-странице.

"Даже не знаю с чего начать... Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне все-таки придется дать", - начала свое объяснение Оксана. 

Она указала, что ни ее ни детей никто не бил. Она также не собирается лишать Джигана родительских прав.

"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю... Спасибо всем за поддержку и сопереживания", - подытожила Самойлова. 

Следовательно, модель опровергла информацию СМИ о том,что Джиган ее избил, а также, что она собирается развестись с отцом своих четверых детей и лишить его родительских прав. 

Напомним, сейчас рэпер Джиган находится в элитном наркологическом диспансере.

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