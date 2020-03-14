Латвия со вторника закрывает границы

Видео: Пресс-конференция по итогам заседания Совета по кризисному управлению

Ограничение вступает в силу с полуночи, 17 марта, и продлится до 14 апреля на время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением Covid-19.

Будут отменены международные пассажирские авиаперевозки, а также перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.

Латвийцам, оставшимся за границей, нужно самим рассмотреть возможности вернуться в Латвию, сказал он, добавив, что у латвийцев, которые находятся за рубежом, есть возможность перебронировать билеты, но, чтобы это сделать, нужно обращаться к конкретному перевозчику.

Несмотря на ограничение всех видов пассажирских перевозок из-за рубежа, пересекать границы на автомобиле по-прежнему будет возможно, пройдя пограничный контроль.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя вводимые ограничения на путешествия, призвал жителей Латвии, находящихся за рубежом, найти способ вернуться домой до вступления в силу этих ограничений, потому что после этого они могут столкнуться с трудностями.

Также вводится также запрет на любые организованные публичные мероприятия.

В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс добавил, что перевозчики о принятом решении уже проинформированы.

Напомним, в субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.

Как сообщал RUS.TVNET, из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза с Польшей и Латвией.

Касательно поездок в другие страны, МИД Латвии призывал следить за информацией местных учреждений, а также за информацией на страничке Facebook консульского департамента МИД, а интересующие вопросы можно задать по телефону +371 26337711.

Ранее и другие европейские государства закрыли свои границы для иностранцев или планируют это сделать. Например, так поступили Литва и Польша.