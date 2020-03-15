Линда Мурниеце объявила о закрытии отеля Rome

Муониеце на своей Twitter-странице сделала заявление о временном закрытии гостиницы Roma.

"Независимо от того, как мы пытаемся оптимизировать наши расходы, мы временно закрыли отель ... Не знаю, что будет дальше. С нами, со мной и моими сотрудниками". Она также добавила хештег #esamkopā

Перед этим объявлением она призналась, что сделала трудный выбор при попытке оптимизировать расходы компании. Между вариантами "уволить людей" или "не платить за электричество" она выбрала последнее.

"Подождем, когда отключат. Будет романтично - при свечах", - отметила она.

В комментариях бизнес-леди объяснила, что март для туризма - это всегда экономическая яма, но коронавирус сделает ее еще более глубокой.

Линда Мурниеце призналась, что в это время отель обычно был переполнен.

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.

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