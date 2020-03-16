Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Василиса Володина - популярная телеведущая и один из самых лучших российских астрологов. Ее прогноз на неделю поможет каждому понять, в каком направлении лучше двигаться, чтобы стать счастливее.
Звезды и планеты находятся в хрупкой гармонии, которую можно нарушить неправильным поведением. Месть, обиды и злоба могут причинить боль всем вокруг и вам самим, поэтому лучше заменить их на дружелюбие и дипломатичность. Кроме того, в ближайшие семь дней важно управлять своими эмоциями - в противном случае они станут управлять вами, а это зачастую приводит к фиаско, предупреждает астролог.
Овен
Звезды немного успокоят Овнов, но лишь к субботе это позитивное воздействие будет иметь максимальную силу. В будние дни желательно каким-то образом снимать стресс и повышать энергетику, чтобы не перегорать. В субботу и воскресенье удастся как следует отдохнуть - в эти дни стоит остерегаться переутомления.
В моменты отдыха можно заниматься легкими домашними делами, совершать небольшие, но приятные покупки, общаться с родственниками, друзьями (конечно, с учетом предостережений в связи с эпидемией коронавируса. - Прим. ред.).
В работе желательно выбирать только те дороги, которые минимально опасны. Риски и авантюры не приведут ни к чему хорошему.
Наличие запасного плана поможет Овнам остаться на плаву.
Телец
Звезды сделают этих людей более импульсивными и нервными на предстоящей неделе, причем такие порывы могут возникать время от времени, поэтому предсказать их невозможно.
Также уже с понедельника начнет появляться больше бытовых проблем. Астролог отмечает, что у них могут быть духовные причины.
Несмотря на неординарную и динамичную энергетику и поведение звезд, Тельцам удастся сохранить баланс сил и направить свою энергию в правильное русло.
Это будет время борьбы со своими страхами и комплексами. Вполне возможно, что в конце недели Тельцам удастся выйти из этой войны победителями, обновленными и мотивированными.
Близнецы
Представителям этого знака Зодиака больше всего повезет в творческих делах. Звезды сейчас находятся в одном из лучших положений для Близнецов, поэтому им также будет сопутствовать и удача в любви. Можно признаваться в чувствах, планировать свадьбу, знакомиться с родителями второй половинки. Главное - не позволять любимому человеку решать все за двоих.
Что касается работы, то самым благоприятным можно считать взаимодействие с ответственными и надежными людьми.
Близнецы могут дать команде правильное направление, вдохновение, а ответственные люди смогут придать работе импульс.
Стоит избегать жадности и открытых столкновений интересов.
Рак
Ракам стоит быть осторожнее в работе и в общении с людьми. Самим им не стоит быть агрессивными - из-за такого поведения может распасться любовь.
Самыми позитивными будут для Раков 20 и 21 марта. В эти дни возможны мелкие приятные сюрпризы.
Воскресенье лучше провести в уединении. Также на этой неделе стоит держаться подальше от суеты, почаще заниматься самоанализом.
Вполне вероятно, что в начале недели появятся новые идеи.
Лев
У Львов на этой неделе дела на всех фронтах могут пойти в гору. Это произойдет из-за гармоничного взаимодействия звезд и планет. Мир преобразится в лучшую сторону. Неделя отметится динамикой и небольшой непредсказуемостью.
Ночные светила хотят, чтобы представители данного знака зодиакального круга не забывали о том, что здоровье требует заботы и внимания.
Не стоит бояться перемен в этот период: смены работы, новых знакомств, начала новых отношений. Первые несколько дней недели прекрасно подойдут для покупки новой мебели, одежды, драгоценностей, бытовой техники и билетов на поезд или самолет (но с учетом ситуации - только на будущее. - Прим. ред.).
Дева
У Дев начинается период, когда необходимо делиться своими знаниями и опытом. Если позволить себе информационную жадность, то многие коллеги и партнеры могут отвернуться. Необходимо учить окружающих полезным навыкам и не забывать про обучение самим.
Можно записаться на онлайн-семинары, начать читать книги по специальности или смотреть полезные видео.
Звезды и планеты будут стабильными, но не смогут нормально восстанавливать силы Дев, поэтому им стоит подумать, как найти время для отдыха.
Весы
С 18 по 20 марта есть высокая вероятность встретить на своем пути новых партнеров и друзей. Одиноким Весам также может посчастливиться найти человека, с которым можно будет построить крепкие и долговечные отношения, полные любви и искренности.
На этой неделе ожидается много забот, поэтому
стоит заниматься своим здоровьем и укреплением сил. Весам надо обрести уверенность в себе и полюбить жизнь еще сильнее.
На выходных полезно будет проводить больше времени в окружении близких и друзей, обсуждать совместные дела, планировать что-то вместе на будущее, просто общаться.
Скорпион
Пришло время пересмотреть некоторые аспекты своего жизненного ритма и образа жизни в целом.
Всем, кто ведет сидячий образ жизни, рекомендуется начать заниматься спортом или просто больше ходить, бегать. Настало время наладить свое здоровье, настроение.
Больше времени следует проводить с семьей, родителями, общаться с друзьями (пока желательно по телефону или в соцсетях. - Прим. ред.).
Есть вероятность того, что Скорпионам удастся перевести любовные отношения на совершенно новый уровень. Не стоит жертвовать интересами любимого человека ради работы.
Стрелец
Любовная сфера для Стрельцов станет самой главной на этой неделе. Звезды и планеты помогут им найти любовь или укрепить уже существующие отношения. Стать привлекательнее можно благодаря красному цвету в образе. Возможны сюрпризы и знаки внимания от незнакомых людей.
В бизнесе и на работе все проекты, начатые на этой неделе, в будущем окажутся крайне удачными.
Все то, что стоит на месте, лучше либо свернуть, либо перенести на будущее. Сейчас необходимо заниматься только самым необходимым.
Полезно будет проявить гибкость в общении с коллегами. Скандалы и конфликты снизят продуктивность.
Козерог
У Козерогов ожидается прирост сил и энергии ближе к среде. В первые же два дня недели им может показаться, что наступила черная полоса.
Разумеется, это может быть притянуто за уши, поэтому лучше не делать резких движений и решительных шагов до среды.
Нужно быть более спокойными и осторожными.
Эмоциональные всплески могут навредить и в любовной сфере. Звезды и планеты советуют не выяснять отношения со своей половинкой и родственниками, особенно прилюдно. На выходных нужно будет найти в себе силы для того, чтобы справиться с домашними делами.
Водолей
Желательно не проявлять слишком сильного внимания к своей половинке. На этой неделе нужно дать друг другу отдохнуть от чувств и эмоций, заняться личными делами, домашними проблемами. Уборка дома будет идеальным способом наладить гармонию уже в начале недели. Это вернет Водолеям бодрость духа.
В целом эти лююди будут достаточно сильными. Им удастся открыть в себе новые таланты, найти новое хобби, новую интересную работу.
В начале пути важно прислушиваться к советам опытных людей, которые помогут принять правильное решение и откроют глаза на сложившуюся ситуацию. Что касается покупок, то их лучше временно отложить.
Рыбы
Рыбы относятся к одним из самых ревнивых знаков Зодиака. На этой неделе звезды и планеты обострят данное чувство, поэтому придется сдерживать себя. Чтобы как-то перебить негативные мысли и догадки, необходимо будет заняться работой и делами. Если особых дел нет, можно начать разработку новой стратегии на будущее.
Первая половина недели хорошо подходит для общения с друзьями в соцсетях, а вторая - для работы и дел.
Главное - не злоупотреблять доверием окружающих и не переутомляться. Для реализации планов можно применять нестандартный подход.
В финансовых делах полезной станет интуиция, которая поможет сохранить деньги и приумножить доходы.