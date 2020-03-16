В истории "Евровидения" такого не было! У клипа Little Big рекордное количество просмотров

На момент написания статьи клип посмотрели более 24 миллионов человек. Лайки под видео поставили 1,2 миллиона.

Ни один клип конкурсантов на "Евровидение" не набирал просмотры с такой скоростью.

Кроме того, шансы на победу высоко оценил журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin). Об этом пишет Lenta.ru.

В первую очередь, это связано с тем, что у Little Big довольно много поклонников в Европе. Группу хорошо знают во Франции, Бельгии и Швейцарии.

Во-вторых, эксперт не исключает и того, что песня Uno может стать такой же "вирусной", как и Skibidi.

Напомним, недавно в TikTok был запущен флешмоб, участники которого должны подражать движениям участников группы с максимально серьезным лицом.

Баллин подчеркнул, что на этот раз Россия совершенно сменила свой стиль, что может стать залогом успеха.