Пн, 16.03.2020
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  • В истории "Евровидения" такого не было! У клипа Little Big рекордное количество просмотров

В истории "Евровидения" такого не было! У клипа Little Big рекордное количество просмотров

Little Big

ФОТО: скриншот видео

У группы Little Big есть реальные шансы победить на конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Во-первых - это невероятно большое количество просмотров на YouTube, говорящее о заинтересованности общества. 

На момент написания статьи клип посмотрели более 24 миллионов человек. Лайки под видео поставили 1,2 миллиона. 

Ни один клип конкурсантов на "Евровидение" не набирал просмотры с такой скоростью.

Кроме того, шансы на победу высоко оценил журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin). Об этом пишет Lenta.ru.

  • В первую очередь, это связано с тем, что у Little Big довольно много поклонников в Европе. Группу хорошо знают во Франции, Бельгии и Швейцарии.
  • Во-вторых, эксперт не исключает и того, что песня Uno может стать такой же "вирусной", как и Skibidi.

Напомним, недавно в TikTok был запущен флешмоб, участники которого должны подражать движениям участников группы с максимально серьезным лицом. 

Баллин подчеркнул, что на этот раз Россия совершенно сменила свой стиль, что может стать залогом успеха. 

12 марта группа презентовала клип в эфире шоу "Вечерний Ургант", а 13 марта Илья Прусикин и Софья Таюрская стали гостями Ивана Урганта. Артисты признались, что на создание песни и клипа у них было всего 5 дней. 

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