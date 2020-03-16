Шура перенес новую операцию и повторно избежал рака

"Настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно. После операции поехал на гастроли", - написал артист в соцсетях.

Оказывает певец 20 лет страдал изжогой. Шура никогда не подумал, что она может иметь такие страшные последствия.

StarHit.ru сообщает, что артисту вырезали грыжу и теперь ему предстоит строгая диета и воздержание от алкоголя.

"Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!" - подытожил он.

В разговоре с журналистами программы "Звезды сошлись" он объяснил, что никакие симптомы его не беспокоили.

"Ничего не болело, только изжога была", - объяснил Шура.