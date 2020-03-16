Пн, 16.03.2020
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Шура перенес новую операцию и повторно избежал рака

Шура

ФОТО: скриншот видео

44-летний певец Шура (наст.имя - Александр Медведев) известный широкой вновь оказался на операционном столе. Об этом артист рассказал на своей Instagram-странице. 

"Настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно. После операции поехал на гастроли", - написал артист в соцсетях. 

Оказывает певец 20 лет страдал изжогой. Шура никогда не подумал, что она может иметь такие страшные последствия.

StarHit.ru сообщает, что артисту вырезали грыжу и теперь ему предстоит строгая диета и воздержание от алкоголя. 

"Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!" - подытожил он. 

В разговоре с журналистами программы "Звезды сошлись" он объяснил, что никакие симптомы его не беспокоили.

"Ничего не болело, только изжога была", - объяснил Шура. 

Напомним, что ранее Шура уже оперировался неоднократно. После того, как он узнал об онкологии, ему прошлось пройти курс из десяти химиотерапий. 

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